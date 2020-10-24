帝御‧星濤超購兩倍 擬提價加推 名日‧九肚山首推54伙足額

明報記者 林可為、甘潔瑩

今年8月推售的帝御‧金灣錄得理想銷情後，第2期帝御‧星濤日前亦已開價，據悉昨日首天收逾412張入票（代理入票約27張），超額2.3倍。負責項目銷售的恒基代理營業（一）部總經理林達民表示，帝御•星濤昨日開放設於尖沙嘴美麗華商場的展銷中心及示範單位，現場人流不絕，不少準買家客源屬項目第一期帝御‧金灣向隅客，現正積極考慮日內加推，並有條件加價。

林達民：準買家不乏金灣向隅客

至於長實以折實平均1.77萬元，首推54伙的沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，設於尖沙嘴港景峯商場的示範單位，昨日正式對外開放，參觀人流不俗；代理消息指，項目昨首日收逾70張入票，料已獲足額認購。

昨日新盤交投未見熾熱，但不乏大額成交；當中百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，錄本周第3宗成交，新售出第5座11樓頂層特色戶「Sky Pool Penthouse」（連雙車位），透過招標售出，成交價9800萬元、實呎4.02萬元。

富豪．山峯頂層特色戶呎售4萬

上述特色戶為4房4套間隔，實用2436方呎另設平台、附設天台和室外泳池；百利保執行董事兼首席營運官范統指，富豪．山峯本周連錄3宗成交，套現近2億元。

另會德豐地產將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，亦透過招標售出1A座70樓A室特色戶，實用1476方呎，屬4房1套連工作間單位、另設平台和天台，成交價3517.3萬元、實呎23,830元，售價及呎價同創項目新高紀錄。

會德豐首3季賣樓吸金110億

OCEAN MARINI3月推出至今累售486伙，套現逾50億。會德豐地產常務董事黃光耀指集團去年向海航購入兩幅啟德住宅項目，其中沐泰街12號項目提供647伙，將分兩期推售，第1期涉399伙涵蓋開放式至3房戶，現正待批預售樓花，預計第四季推售。他指，集團今年首3季累售965伙、套現約110億元，預計年底前銷售總伙數突破1000伙。