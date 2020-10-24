數據中心銷售跌 英特爾股價挫逾一成

McAfee早段仍潛水

雖然近期多隻科技新股上市備受追捧，但著名防毒軟件供應商McAfee時隔9年再度上市遇冷，周四收市較招股價大跌6.5%，昨早段尚未重返20美元招股價。該公司已將股票定價，設在建議範圍區間的下半，但股價仍然上升乏力。McAfee上市所籌集的6.2億美元資金，大部分將用於還債。

此外，早前以直接掛牌方式在紐交所上市的著名大數據公司Palantir，正協助美國政府建立名為「Tiberius」的系統，用於追蹤新冠疫苗的生產、分發和管理，其股價早段下滑。

疫下芭比玩具銷情「翻生」

居家避疫帶動了玩具銷情，美泰（Mattel）旗艦玩具芭比（Barbie）「鹹魚翻生」，第三季銷售額按年增長29%，帶動美泰期內整體收入按年增長10%至16億美元。美泰表示，這至少是20年來，芭比娃娃業務錄得的最大季度銷售額增幅。美泰其他玩具品牌也表現不俗。在Hot Wheels帶動下，汽車玩具業務銷售額增長6%。

（綜合報道）

[國際金融]