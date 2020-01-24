美PMI升至55.5 創20個月高位

歐PMI跌穿50榮枯線

新一波疫情席捲歐洲之際，歐元區10月綜合PMI初值跌至49.4，為4個月低位，且跌穿50榮枯線，反映活動收縮。雖然歐元區10月製造業PMI初值升至54.4，創26個月以來高位，但疫情令商業活動受阻，歐元區10月服務業PMI降至46.2，創5個月來新低。

此外，巴克萊第三季利潤達6.11億鎊（約61.8億港元），是市場預期的兩倍以上，部分由於疫情相關的減損回落，昨股價升6%。另外，由於美國消費者的旅遊等消費減少，美國運通（American Express）第三季收入按年跌兩成至88億美元，盈利按年跌近四成至10.7億美元，遜於預期，股價早段跌逾2%。

富國擬售資產管理業務

彭博引述知情人士稱，被「股神」減持的富國銀行（Wells Fargo），正研究把資產規模達6070億美元的資產管理業務出售，交易估值預計超過30億美元。消息稱，富國一直在檢討經營策略，上月開始與其他資產管理公司及私募股權公司討論交易的可能性。知情人士稱，富國預計本月將收到標書。富國行政總裁沙夫（Charles Scharf）早前在第三季財報暗示，將退出部分非核心業務。

（綜合報道）

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