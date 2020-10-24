WhatsApp擬推購買功能 助商戶聯絡客戶 保證不用信息推定向廣告

新的服務主要針對想加強與客戶聯繫的官方商業帳號（WhatsApp Business API）。WhatsApp目前向一些商業帳號收取小量費用（例如每條信息幾美仙），助商戶透過WhatsApp向客戶發出收據及確認信息等。WhatsApp將提供更多API功能，包括免費存儲企業消息，希望吸引更多商戶註冊。

目前有5000萬企業帳號

WhatsApp目前有5000萬企業帳號，但fb未透露WhatsApp的收入。WhatsApp營運總監Matt Idema稱，WhatsApp超過20億用戶中的1.75億每天與企業帳號互動，WhatsApp的重點一直放在商務通訊產品，未來仍會尋求在用戶的動態（Status）加入廣告，跟fb平台目前的做法類似。

WhatsApp的賣點之一，是其高端的信息加密功能，這意味信息不會儲存在fb伺服器，或由WhatsApp讀取。該公司承諾，即使向商戶提供儲存信息服務，也不會使用這些信息來提升定向廣告的效率。

印度多小企WhatsApp代替網站

fb多年來一直尋找方法，為其即時通訊軟件帶來收入。該公司數年前就在其Messenger聊天軟件加入有自動回覆功能的聊天機器人。fb也嘗試在Messenger置入廣告，但分析師認為這些做法未帶來顯著的收入。

fb目前積極發展電商服務，已投資多家國際企業，包括印度的電訊及數碼服務平台Jio Platforms，以加快在印度的發展。印度許多小企業以WhatsApp代替網站，透過WhatsApp與客戶互動，並顯示產品目錄。WhatsApp正嘗試擴展該功能。商戶現在可透過WhatsApp及fb全部平台，推廣fb商店（facebook Shops）目錄。fb未來將容許商戶添加「購買」按鈕，引導消費者透過WhatsApp的對話完成購買。

fb收購後 一直未有可觀收入

不過WhatsApp的最大市場印度和巴西等，正加強對網上通訊及支付活動的規管，增加了透過通訊服務賺錢的難度。fb於2014年斥160億美元收購WhatsApp後，一直未能透過該軟件賺取可觀收入，主要收入來自fb和Instagram的廣告。

《華爾街日報》引述知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）正商討是否向fb提出反壟斷訴訟，暫未作出決定。FTC的5名成員已召開網上會議，討論下一步行動，最早可能在未來幾周作出決定。FTC已花超過一年時間，調查fb利用強大的市場地位抑制競爭的投訴。

《華爾街日報》 9月曾報道，FTC可能在年底前向fb提出起訴，並正草擬起訴書。

（綜合報道）

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