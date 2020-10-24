國藥控股純利扭跌 首3季多賺8%

國藥日前曾指出，國藥集團中國生物的兩支新冠病毒滅活疫苗已納入緊急使用的範圍，已做好大規模生產準備工作，明年新冠疫苗產能將達到10億劑以上。

長城汽車（2333）首3季純利按年下跌11.32%至25.87億元，集團指受新冠病毒影響，上半年銷售增幅放緩、貨幣折算匯兌虧損及研發投入增加所致，隨着疫情好轉，第二季開始產銷已實現回暖。集團營業總收入621.43億元，按年跌0.69%，每股基本盈利0.28211元。

長汽純利跌11.3%

集團早前已公布首9個月產銷數據，合計銷售68.07萬架車輛，按年下跌6%，單計9月銷量升17.79%。長城昨收市報13.1元，跌0.76%。

中海外合約銷售升4.3%

另外，中海外（0688）公布，首3季合約物業銷售總額按年升4.3%至2571.9億元，經營溢利388.2億元，按年上升1.9%，經營業務收入升12.1%至1183億元，第三季集團以權益地價合共417.7億元購入23幅土地，新增總樓面面積457萬平方米。截至今年9月底止，中海外銀行結餘及現金為964.1億元，淨借貸比率39.97%，集團指現金充裕，有信心應對挑戰並把握機會。中海外昨收報19.62元，跌0.51%。