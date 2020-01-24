港MSCI期貨 交易擬擴至假期

正洽詢證監會 研系統是否就緒

港交所同時強調，本次計劃不涵蓋恒指及國指期貨，至於會否涵蓋外匯及大宗商品合約，則要視乎市况。

期交所同日通知市場參與者，不會強制要求其參與計劃，其後會為有意參與的市場參與者進行市場演習。此外，MSCI合約在公眾假期的交易安排暫定與平日相同，開市時間不變，價格限制機制將會用於夜期（「T+1」）時段。

港交所今年5月獲得MSCI授權後，力推相關系列產品，至今共推出38隻MSCI指數期貨合約，年內有望推出一隻期權。香港交易所市場主管姚嘉仁表示，為MSCI產品引入假期交易，可為客戶提供更多選擇。他表示，港交所將繼續建立市場生態圈的廣度、深度和吸引力，致力發展香港成為亞洲衍生產品交易中心。

MSCI衍生品合約近月激增

港交所昨日亦公布數據，截至本周四，所有MSCI衍生產品的未平倉合約共有78669張，較9月底的44,066張增約八成，較截至8月底的3967張增近19倍。該所表示，合約於9月及10月激增，反映市場對MSCI期貨需求殷切。