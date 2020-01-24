高盛一馬案共付558億和解 向前員工追回收入 沒收獎金

明報記者 馬迪帆

昨付29億美元予美國 「守行為」3年

高盛於馬來西亞的子公司承認違反美國《海外反腐敗法》，成為該法律下付出最重罰金的個案。上述美國當局所罰的29億美元，已包括新加坡及英國當局要求的賠償。司法機構曾重罰高盛（見表），包括香港證監會亦向其開出的歷來最大單罰款。單計美國及馬來西亞的罰款及保證歸還的資產，已有68億美元，計及香港證監會的3.5億美元，高盛為此事最少付出71.5億美元（約557.7億港元）。

馬來西亞政府約8年前為發展經濟設立主權基金「一馬公司」（1MDB），其間由高盛安排、包銷債券，三次發債共計募資65億元。該基金在前首相納吉布任內設立，由大馬商人劉特佐負責，但其後傳媒廣泛報道，二人藉此中飽私囊，生活奢侈，最終大馬在選舉後開啟調查。多方調查指出，高盛東南亞分部前高層Tim Leissner曾賄賂大馬官員，協助挪用1MDB資金，並向高盛合規部門謊報。Leissner現時已被美國證交會及香港證監會終身釘牌。

管理層團隊 合計減薪3100萬美元

高盛雖終於迎來和解，內部亦會向涉事人員追究，高盛表示將會對Tim Leissner以及直接涉及1MDB交易的其他兩名員工追討7600萬美元（約為5.9億港元）的收入。又因為事件涉及高盛整體 「體制出錯」，公司將會向5名前高層沒收於2011年發出的一項獎金，共涉6700萬美元。至於今年的管理層團隊，包括CEO、CFO等，則合計減薪3100萬美元。3項措施合共涉及1.74億美元。

主席：已全面檢討合規系統

現時的高盛「掌舵人」David Solomon昨日則就和解協議發長篇聲明，表示雖涉及數名違法員工，但整間公司都有責任。事件後高盛已經全面檢討合規系統，8年來全球合規部門擴大約一倍。

現時該行亦對主權融資訂下條款，要求政府機構說明集資用途，並且由獨立銀行人士檢視。

此外，該行亦提升了追蹤及監控分析，確保及時發現有害行為。