外管局：人幣升值有經濟支撐 續保持雙向穩定波動

副局長：沒形成明顯單邊預期

王春英在國新辦發布會上稱，市場沒有形成非常明顯的單邊預期，這既有利於人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，也有助於外匯市場供求自主平衡。人民幣匯價與美元走勢息息相關。王春英又指，雖從長期看，美元會走弱，但短期而言，當前全球經濟復蘇前景不明朗，美元走勢具有不確定性。她又表示，中國的經常帳戶不容易大幅度順差，而且國際金融市場的不確定性加大，指標也顯示中長期人民幣匯率預期是趨於中性的。

瑞銀：人行對升值容忍度提高

市場人士認為，監管層對人民幣升值的容忍度有所提高。路透社引述西太平洋銀行指，外管局的評論表明其對人民幣升值保持中性態度。瑞銀在報告中亦指出，當局樂於看到境內外保持一定利差，從而吸引更多外資流入，又指與以往相比，目前人行對人民幣升值的容忍度更高一些。

昨日在岸人民幣匯價再走強，午後曾升逾百點子（1元等於1萬點子），曾高見6.666，昨晚報6.676。離岸人民幣曾升穿6.65，昨晚報6.6605。