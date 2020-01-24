恒大贖回122億優先票據 今年債務清還

傳蘇寧同意放棄回購股權

恒大指出，今次是集團10日內第三次償還大額債務，預計贖回不會對財務狀况造成重大影響，另外兩次包括在10月13日償還約132.53億元的境內債，以及提前償還一筆40億元的香港寫字樓抵押貸款，合計償還了約294億元債務。

據彭博報道，同樣面臨債務挑戰、恒大第二大戰略投資者、投資200億元人民幣的蘇寧電器受疫情打擊，今年上半年收入下跌13%，虧損1.67億元人民幣，去年同期仍賺21.4億元人民幣，現亦同意放棄回購股權，但最大投資者山東高速仍未與恒大簽訂協議。

恒大分別於2017年1月、6月及11月完成合計1300億元人民幣的三輪戰略投資，主要投資者包括山東高速、蘇寧電器旗下的南京潤恒等（見表）。集團上月底公布，持有恒大地產863億元人民幣的戰略投資者已同意並簽署補充協定，將手上的優先股轉為普通股權及長期持有，股權比例保持不變。另與持有155億元人民幣的戰略投資者商談完畢，正辦理審批手續；剩餘持有282億元人民幣的戰略投資者仍在商談中。

彭博日前報道，山東高速傾向要求恒大償還230億元人民幣債務，其有權在恒大未能落實借殼內地A股深深房時，要求集團最遲在明年1月31日償還所欠債務。知情人士指出，山東高速所屬的山東國資委，由於擔心國有資產流失，因此不支持山東高速放棄回購，恒大仍與債權人談判中，未有最終決定。

彭博：山東高速傾向要債

事實上，恒大曾本月中配股集資但反應欠佳，配售規模由原來最少4.9億股股份縮至2.61億股，並以配售價下限16.5元定價，集資額大縮逾半至約43億元。