先聲藥業超購逾500倍 暗盤潛水近兩成

先聲藥業公開發售吸引36.2萬人認購，超購倍數達588.47倍，認購一手1000股中籤率為5%，要認購90手始穩獲一手；該股以上限13.7元定價，集資約33.92億元。

陸金所赴美集資183億 月底掛牌

由合景泰富（1813）分拆的合景悠活（3913），招股期間被抽飛，據悉將以招股價中高區間的7.89元定價，相當於明年預測市盈率為23.4倍。以公司發售約3.83億股計，集資30.22億元，將於10月30日上市。

另外，中國平安（2318）旗下網上借貸及財富管理平台陸金所，將分拆到美國上市，每股定價區間為11.5美元至13.5美元，最多集資23.6億美元（約183億港元），據報將在月底掛牌。

新東方擬港集78億

2006年在美國掛牌的內地民營教學集團新東方，昨晚上載聆訊後資料集，擬在港掛牌。據彭博報道，計劃集資至少10億美元（約78億港元），美國銀行、瑞信、瑞銀為聯席保薦人。而由新東方分拆獨立上市的新東方在線（1797） ，去年3月已在港掛牌，昨天收報27元，跌8.47%。