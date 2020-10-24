中銀：新iBond首日認購額增65%

客戶人均認購10手

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，首日認購反應熱烈，總認購金額較2016年上升65%，每人平均認購10手，較2016年增加一倍，客戶主要經手機銀行及網上銀行認購。他指出，在低息環境下，iBond作為通脹掛鈎債券，保證最低息率為2%，而且每6個月派息一次，相信對追求穩健收益的投資者來說有一定的吸引力。

匯豐發言人則表示，iBond 開售首日反應熱烈，相較2016年iBond首日開售，透過匯豐申請的總金額有所增加。為配合市民申請認購iBond，該行推出認購iBond貸款優惠，貸款年利率為0.9%。

恒生銀行（0011）發言人指，客戶首日認購iBond的反應熱烈，平均認購金額較過往為高，客戶較傾向透過網上銀行認購。

市民持有香港身分證並年滿18歲，即可認購iBond，每手1萬元。政府早前指，總發售金額100億元，但視乎情况可加碼至150億元。政府將在11月12日公布iBond發售結果，11月17日上市。