績前股價回勇 匯控創3周最大升幅

北水流入 恒指連升6日

北水淨流入港股通36.06億元。本地銀行股做好，恒生銀行（0011）升達5.55%，匯控大股東中國平安（2318）亦升2.31%，中銀香港（2388）升2.6%。俄羅斯不排除延長明年1月到期的石油減產協議，中海油（0883）、中石化（0386）和中石油（0857）分別升7.27%、6.67%和6.48%，為昨日升幅最大藍籌。而月初至今，升幅最多的10隻藍籌股中，上半年表現不濟的銀行股佔一半，新經濟股僅有騰訊（0700）和藥明生物（2269）入列（見表）。

科指報7484點，跌1.78%。手機設備股回吐， 鴻騰（6088）跌6.63%，比亞迪電子（0285）跌4.46%。重磅科技股亦表現疲弱，美團（3690）跌2.45%，小米（1810）跌2.23%。

分析料新經濟股跑贏幅度減

利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，市場認為經濟數據似乎已經見底，估值料不會繼續下跌，有更多的資金從新經濟轉流向舊經濟，新經濟股後市跑贏大市的幅度會減少。雖然港股升近二萬五，不過他指出，美國總統選舉臨近，近期流入美股波動指數（VIX）及港股反向ETF的資金有所增加，認為近期不宜過於進取，可觀察港股能否突破25,100點，即年初以來的下降軌。