匯豐預留逾千億螞蟻孖展 三大行免認購費 金管局昨接276億熱錢破紀錄

明報記者 蔡穎霖、歐陽偉昉

三大行紛紛豁免新股認購手續費，即使近期大熱新股如農夫山泉（9633）亦未能享有此「待遇」，以往在京東（9618）、網易（9999）或去年底上市的阿里巴巴（9988），才獲部分銀行豁免認購手續費。

除了匯豐表示為螞蟻預留逾1000億元孖展額，恒生稱將為個人客戶預留充裕資金作螞蟻新股貸款認購，惟各銀行也沒有披露具體孖展利率，匯豐只表示客戶可享極廉宜的孖展利率。

早前數家主要券商預告，合共為螞蟻預留約1450億元孖展額度（見圖1）。傳統銀行加入「戰場」搶客，信誠證券聯席董事張智威相信，券商有獨特優勢，例如可以在暗盤沽貨；信誠設有20倍融資認購優惠（即95%孖展融資）。他續稱，目前孖展利率待定，暫預留150億元額度，視乎情况再加碼。另有市場人士表示，螞蟻IPO作為市場焦點，反應必定非常熱烈，認為「個餅咁大，（銀行及券商）各有各做」。

信誠：券商設暗盤有優勢

港元昨日再觸及強方兌換保證，金管局分別在凌晨和傍晚時段3度出手，合共沽出276.05億港元，單日接錢金額創新高，打破本周一沽出203.83億元的紀錄。銀行體系結餘於10月28日結算後，將升至4124.67億元，為2015年底後再升穿4000億水平。總結全周，金管局暫時累計沽出771.91億港元，本月以來亦沽出1489億元，為今年以來最多。

兩周拆息明顯走高

據報螞蟻提前在11月5日掛牌，昨日兩周拆息明顯走高，比前日升3.67點子（1厘等於100點子）報0.4582厘，其他期限的拆息持平或下跌，隔夜拆息跌0.09點子報0.0548厘，1個月拆息跌0.24點子報0.4387厘。

自傳出螞蟻即將招股以來，本周主要是兩周及一個月期拆息上升，其餘則未有太大變動（見圖2），反映資金主要部署螞蟻招股。若比較一個月前，亦只有兩周拆息較高，其他期限則下跌。