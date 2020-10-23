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愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府

【明報專訊】愛爾蘭投資移民計劃條件相對其他歐洲國家簡單，3年投資100萬歐元（約918萬港元），毋須坐長期移民監，再滿足其他條件即獲長期居留身分，吸引不少港人注意。愛爾蘭發展商Bartra旗下移民諮詢公司Bartra Wealth Advisors香港區域經理林卓霆透露，近3個月已接獲約1600宗投資移民查詢，而今年個案數字少於去年，源於新冠病毒疫情使港人難親身實地視察，及等待英國公布更多BNO政策的細節再打算。當中近七成香港客戶，都選擇透過投資公屋項目移居當地。

林卓霆透露，由去年8月起一共接了約50組香港家庭的投資移民個案，主要都是在職人士為主，並以醫生較多。他指暫時未見有客人已落實舉家搬到當地，申請投資移民都為買多一重保障，始終當地薪酬比香港低一大截，客戶寧願工作多數年再計劃，同時觀望英國政府更多BNO政策的細節。事實上，單單過去3個月，公司已一共收到1600宗投資移民查詢，而不少人為觀望BNO細節，及疫情下未能親身前往當地視察，才暫緩移民步伐，使今年的個案數字低於去年。愛爾蘭將續受港人注視，另一原因為歐盟各國都有意停止「黃金簽證」投資移民計劃，包括早前被傳媒報道曾協助有犯罪紀錄商人入籍的塞浦路斯，便叫停上述計劃，都增加了愛爾蘭作為進入歐盟地區踏板的優勢。

逾七成移民申請選企業投資項目

愛爾蘭的投資移民計劃（IIP），一般有4種途徑——企業投資、基金、捐贈及房託，而由2015至2019年間，77.2%人都是選擇企業投資。林卓霆解釋，基金不能百分百保證回報，捐贈雖說門檻低但不能回本，房託門檻要更多達200萬歐元，企業投資相對較簡單安全。企業投資亦較快獲批，只需約4至6個月，沒有面試及語言要求，更毋須坐移民監，1年只須於當地留1天，便符合維持移民身分的居留要求。林指不少客人會在年底前往當地，逗留到來年，便一次完成2年的要求。獲移民身分後便可入境三地，包括愛爾蘭及歐盟地區，還有由愛爾蘭及英國組成的共同旅遊區（CTA），雙方公民只需最低程度證件便可通行，這協議在英國脫歐後仍然有效。惟要正式入籍的話，仍要滿足各種條件，如9年內居住滿5年，入籍前1年須住滿1年。

在企業投資項目中，愛爾蘭移民歸化署（INIS）列明，會優先選擇公共房屋及療養院項目。事關直至去年9月，當地共有約7萬人輪候上公屋，需求巨大，近三成人平均輪候時間長達7年。另一方面有人口老化問題，當局料直至2026年需要約7500張牀位，目前僅有935張牀位。而當地公屋興建前會先獲政府批准，再與地產商簽下租賃協議，地產商建成後把公屋向政府出租25年，定價以市價租金95折出租，與通脹掛鈎。最終公屋交由政府營運，租金則落入地產商袋中。

療養院投資期較長 獲4%回報

以Bartra其中一個公屋項目為例，分兩期共348伙，總額1.104億歐元，投資期3年及有投資本金保障。療養院的投資期年期則較長，需時5年，同樣設本金保障，到期會支付年利率約4%的回報金額。與公屋不同，地產商會有份營運療養院，收入來自政府直接資助。其投資期較長，源自性質類近香港醫管局的愛爾蘭健康信息和質量管理局（HIQA） ，嚴格要求療養院每星期只可有3至5張新牀，使需時較長。

除了投資移民外，技術移民是另一種方法獲得Stamp 4（長期居留簽證）。技術移民手續不同。首先要找到工作獲僱主擔保，獲批工作簽證Stamp 1每年續簽，5年後可申請長期居留轉到Stamp 4。屆時年薪需6萬歐元以上，第一年不能轉工，隨後便可申請入籍。某些工種可更快獲批，如工作在當局急需技能（Critical Skills Employment Permit），則有可能2年後已可轉變成Stamp 4。不過，列表上的工作多屬於專業人士，如醫護、建築師或工程師等。

技術移民每年續簽 5年後申長居

此外，愛爾蘭短期就業環境難言樂觀。雖然早年失業率逐年下跌，9月失業率達5.4%，但如果計入疫情因素，即把申請疫情失業補助金的人列入失業，失業率高達14.7%，但已較4月時創新高的28.8%大幅回落。當地近期更面對新一輪疫情爆發，宣布全面封城6周，為歐洲首個再全面封城的國家，勢對重啟不久的經濟活動帶來進一步打擊。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]

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