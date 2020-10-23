經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠

【明報專訊】有老友在最近結束晒所有生意，現在優哉游哉，久不久到公司搵我吹水，在國泰（0293）大裁員當日到公司搵我，不過不是吹水，而是吐苦水。佢話如果國泰早個幾月裁員，他的公司就不需要結業，我話國泰已經很慘，唔好乜嘢都賴晒國泰。老友改口話是他不夠膽裁員，如果夠膽，公司就不用執笠，起碼有八成伙計不用失業，但如果國泰早些裁員，他一定夠膽。當然不關國泰的事，是他的員工唔好彩。

老友的生意在社運及疫情下一落千丈，要求同事減收薪金，但不得要領，要求部分同事離職又畀人話無良僱主，在別無他法下唯有將公司執笠，員工所得賠償比法例要求高。我聽完之後話都唔關國泰事，老友就話每次與員工商討，員工代表都會以國泰為例，雖然98%航班停飛，但國泰仍然有糧出，而老友公司生意只是唔見一半，就話要減薪減人手，同事鬧佢沒有良知。

可保住部分員工飯碗

政府推出全民檢測，老友要求同事去做，但反應很差，同事話政府沒有強制，他們不會去做檢測，結果只有三成同事去做檢測，與政府的數據相若，最後有同事確診，公司要停工14日。不過，這還不是老友將公司結業的原因。

最近雖然仍然要蝕本，但公司生意有起色，同事為了防止老闆秋後算帳，投票決定如果公司炒人，他們會立刻採取工業行動，仲話這是學港龍工會，工會在今年2月已經通過停飛內地，否則就會採取工業行動。老闆見事情已經不可以挽救，同事可以隨時罷工，即是畀人鍊住咽喉，不如開開心心執笠；但現在見到國泰大裁員，工會又沒有太大反應，早知他亦大幅裁員，不用將公司執笠，起碼可以保到一些同事飯碗。

私人公司料跟國泰裁員

以老友經歷，我反而覺得國泰裁員或者是好事，令到不少公司夠膽開源節流，將不適合的員工辭退，最低限度保住部分員工仍然有工做，我估計在今次國泰大裁員之後，私人公司裁員會增加，結業就會減少。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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