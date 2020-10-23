周顯：重量級人物入局 利康宏復牌

它牽涉到中、港、台兩岸三地富豪，2000多名員工、40萬名客戶、48億元資產，證監會和廉政公署破天荒首次聯合行動，除了刑事之外，還有民事的股權爭奪戰，出動了七、八名資深大狀，幾十名律師，對於法律界的收入，實在貢獻良多……

事件延至今日已有3年，起訴了不少人，但仍未有一人定罪，股權爭奪方面，也仍然未有最終的法律定案，可知此事還將延續下去，沒完沒了。

財技高手幕後獻計對招

最新的進展，是在9月28日，持有康宏29.91%股權的佳兆業（1638）主席郭英成的兒子郭曉群去信康宏環球，要求召開股東特別大會，重組董事會，建議現時全數董事離任，以及委任6名新董事，其中包括的重量級人物，有港鐵（0066）前主席馬時亨及立法會議員石禮謙。這明顯是一着奇招，也是一記重招，其中的馬時亨和雙方均稔熟，外人難明其中玄虛。康宏這「故事」不為人知的「引人入勝」之處，就是雙方背後有着全港最高明的財技高手在幕後獻計對招。令人意想不到的是，康宏現董事局居然順攤地答應了，宣布在11月26日召開董事會。

純從小股東的利益來看，現管理層3年沒出業績，導致公司被交易所停牌，責無旁貸。以馬時亨和石禮謙在金融界的人脈和政界的能量，如果他們能夠加入新董事局，對於復牌的上訴，絕對是有利小股東的。

[周顯 投資二三事]