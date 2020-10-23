盧楚仁：大選亂局 美股添壓

醜聞影響 還看拜登怎化解

第一，今日總統候選人辯論後，看拜登是否能夠化解醜聞，還是給特朗普問到口啞啞，更加要關注辯論後做的民調，看拜登的選情是否有危機；第二，特朗普為爭取最後拉票機會，或會作出極端手段來拉票，令金融市場劇烈震盪；第三，也不排除民主黨亦手握特朗普的醜聞，在未來公諸於世；第四，不管是誰落敗，他們均有機會出現不服輸而不承認選舉結果，提出司法覆核的局面，令亂局加劇；第五，就是選舉結果出現一個政黨控制白宮，另一個政黨控制國會。回顧過去五次的大選，2012年民主黨奧巴馬連任成功，但民主黨只控制參議院而未能全面掌控國會。2000年共和黨小布殊入主白宮，但共和黨只掌控眾議院，亦未能全面控制國會。在細看2012年及2000年的11月份，道指的表現均是下跌；第六，選舉結果公布後，雙方陣營的支持者均有機會爆發大規模騷亂，令緊張局勢升溫。

在翻看2016年10月網上的新聞顯示，當時民主黨候選人希拉里領先特朗普7個百分點，當時媒體幾乎一面倒說特朗普氣數已盡，一定會落敗，但結果則出人意表。如今拜登在醜聞影響下，最新的民調顯示他只領先特朗普7個百分點，剛好和4年前的10月一樣，因此，絕對不能排除拜登會重蹈覆轍，令特朗普連任成功，令美股受壓繼而令日圓以致美匯有機會回升。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁]