經濟
盧楚仁

投資策略

盧楚仁：大選亂局 美股添壓

【明報專訊】拜登父子被爆醜聞後仍然沒有公開澄清，亦因此，拜登的支持度明顯回落及有下降趨勢。早前我也表示拜登已經勝券在握，特朗普已經大勢已去，但目前形勢有變，令大選結果出現不明朗。除大選結果可能有變數外，以下事項也值得大家留意。

醜聞影響 還看拜登怎化解

第一，今日總統候選人辯論後，看拜登是否能夠化解醜聞，還是給特朗普問到口啞啞，更加要關注辯論後做的民調，看拜登的選情是否有危機；第二，特朗普為爭取最後拉票機會，或會作出極端手段來拉票，令金融市場劇烈震盪；第三，也不排除民主黨亦手握特朗普的醜聞，在未來公諸於世；第四，不管是誰落敗，他們均有機會出現不服輸而不承認選舉結果，提出司法覆核的局面，令亂局加劇；第五，就是選舉結果出現一個政黨控制白宮，另一個政黨控制國會。回顧過去五次的大選，2012年民主黨奧巴馬連任成功，但民主黨只控制參議院而未能全面掌控國會。2000年共和黨小布殊入主白宮，但共和黨只掌控眾議院，亦未能全面控制國會。在細看2012年及2000年的11月份，道指的表現均是下跌；第六，選舉結果公布後，雙方陣營的支持者均有機會爆發大規模騷亂，令緊張局勢升溫。

在翻看2016年10月網上的新聞顯示，當時民主黨候選人希拉里領先特朗普7個百分點，當時媒體幾乎一面倒說特朗普氣數已盡，一定會落敗，但結果則出人意表。如今拜登在醜聞影響下，最新的民調顯示他只領先特朗普7個百分點，剛好和4年前的10月一樣，因此，絕對不能排除拜登會重蹈覆轍，令特朗普連任成功，令美股受壓繼而令日圓以致美匯有機會回升。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁]

上 / 下一篇新聞

名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明
名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明
帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%
帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%
太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬
太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬
新地元朗「同心村」 規劃署不反對
新地元朗「同心村」 規劃署不反對
豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬
豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬
高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞
高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞
劉特佐仍在逃 大馬指藏身澳門
劉特佐仍在逃 大馬指藏身澳門
港9月物價跌2.2% 連續3月通縮
港9月物價跌2.2% 連續3月通縮
中電信第三季純利增6% 按季加快
中電信第三季純利增6% 按季加快
金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升
金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升
第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股
第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股
保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額
保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額
理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節
理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節
QDII額度重啟擬分批增百億美元
QDII額度重啟擬分批增百億美元
首批中港ETF互掛產品今掛牌
首批中港ETF互掛產品今掛牌
大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元
大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元
大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍
大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍
港人每月儲蓄降至7000元
港人每月儲蓄降至7000元
遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房
遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房
萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務
萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務
維達溢利增長放緩 股價大跌15%
維達溢利增長放緩 股價大跌15%
中海油第3季油氣銷售跌27%
中海油第3季油氣銷售跌27%
Tesla上季收入勝預期 連續5季錄盈利 股價高開後升幅收窄
Tesla上季收入勝預期 連續5季錄盈利 股價高開後升幅收窄
美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期
美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期
華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底
華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底
張兆聰：內需股萬洲大落後可留意
張兆聰：內需股萬洲大落後可留意
何民傑：長幼共融概念結合上車
何民傑：長幼共融概念結合上車
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法
盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法
LEGO遊樂場 明年K11 MUSEA開
LEGO遊樂場 明年K11 MUSEA開
劉思明：強勢股失寵 翻身股受捧
劉思明：強勢股失寵 翻身股受捧
周顯：重量級人物入局 利康宏復牌
周顯：重量級人物入局 利康宏復牌
譚新強：西方對帝國主義之反思：販賣黑奴是原罪 鴉片不是？
譚新強：西方對帝國主義之反思：販賣黑奴是原罪 鴉片不是？
湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠
湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠
愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府
愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府