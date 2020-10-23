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張兆聰：內需股萬洲大落後可留意

【明報專訊】恒指昨日升31點，收報24,786點，成交金額1071億元。

美國民主共和兩黨遲遲未能就刺激經濟方案達成協議，美股受壓，A股也偏軟，港股則因螞蟻集團準備上市而靠穩。美股三大指數由9月下旬低位回升，但至今未能突破前高位，投資者在總統選舉前都偏向審慎。科技股在高位震盪為主，市場更青睞周期股、工業股等與實體經濟相關的股份。但後者其實也升了不少，短期可留意大落後的內需股萬洲（0288）。

刺激方案的消息相當混亂，周三晚不斷釋出快將達成協議的言論，最終又落空；昨日繼續談判，美股期貨又跟隨消息反覆。一般預料兩黨會陷入無止境的拉扯，就算達成協議，也可能要選後才表決，民主黨冀以此打擊股市，影響特朗普選情；特朗普則改變策略，力爭向民眾派錢，推高股市來增加選票。無論有沒有結果，市場都不大可能失望而大跌，事關刺激方案只會遲到、不會缺席，若選後民主黨全面大勝，刺激規模更可能遠超預期。只是總統選舉始終仍有變數，股市在高位只能反覆。

憧憬刺激方案出台 美債息上升

近期另一變化是美國10年期債息急升，突破了區間上限的0.8厘，若能企穩，交易區間或上移至0.8厘至1厘水平。債息上升的原因，可能是憧憬刺激方案遲早會出台有關，一方面財赤飈升令債券供應增加，推高債息。

此外，市場對經濟前景並不悲觀，當再來數以萬億美元計的刺激，經濟反彈力度會很強，說不定通脹也會上升。

事實上，近期實質債息也開始回升，市場的通脹預期已止跌回升。因此，若這個設局持續，道指、標普500指數有望跑贏納指。只是實體經濟股其實也不落後，以銅股龍頭Freeport為例，由3月低位至今已升了80％，直撲2018年初、經濟最景氣時的高位。資金流肯定是傾向實體經濟股，但是否很吸引也說不準。

萬洲股價過去兩年維持6至9元區間

受到非洲豬瘟影響，內地豬隻供應銳減，豬價上升推高萬洲股價，由6元水平起步，一度逼近8.8元。萬洲本身是垂直整合企業，由豬隻飼養、屠宰到加工，上游豬價上升，生鮮豬肉收入盈利水漲船高，但未必有利加工食品業務。因此，萬洲的股價沒有其他純飼養股般具爆發力。踏入2020年，新冠疫情在中美爆發，同時影響出欄量和終端需求，而美國屠場受到疫情影響關閉，更令萬洲業績受壓。好不容易疫情似乎受控，但近期美國再度惡化，而中國方面則開始擔心豬肉供應逐步回升，未來1至2年或變成供過於求，再度打壓豬肉價格。

過去兩年萬洲業務受到豬價走勢波動和疫情影響，但股價大致上離不開6元至9元區間，事關上游及下游業務有着天然對冲作用。只要市場對豬肉有需求，收入和盈利就有保證。近期股價持續回落，又貼近過去兩年區間下限，這本身就是一個值博的設局。

此外，內地消費升級，對豬肉加工食品如香腸、午餐肉等需求仍在增長，上半年就增長13.8％至19.7億元，抵消了美國的下跌。考慮到中國人口更多，但現時加工食品收入卻只相當於美國約60％，未來增長空間仍大。現價約10倍市盈率，具值博率。

[張兆聰 還看今朝]

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