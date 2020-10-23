盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法

其實以上的情節是典型細價股的散貨伎倆，坊間稱之為「莊家股」又或「老千股」。其實這些投資陷阱並非無法可避免，投資者有貪婪的心態實屬正常，但必須懂得分辨機會及陷阱。

技術上多會極度超買 或幾日內見頂急挫

這些股價見頂時普遍會有幾個特點，首先是股價已持續上升了一段時間，而且升幅巨大。接近升勢結束時，技術上會出現極度超買的情况，最簡單是參考RSI（9） ，多會升至90以上。其間有心人會發放信息建議強力買入，在這種情况出現後，極有可能於幾日內見頂急挫。

其實炒細價股只需要懂得一些技巧，便可以坐順風車與莊家一起賺取龐大盈利。基本上相關的炒作會分成幾個階段，首先是收集貨源以達到貨源歸邊目的；然後有心人會投入資金將股價炒上，以吸引散戶投資者目光；在取得散戶的信任後，市場資金會逐漸流入並推升股價，屆時有心人亦趁機散貨；接近尾聲時，會透過不同渠道發放消息，以達至散盡手上貨源，獲取最大利潤。任務完成後，股價會以急挫作為結局。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]