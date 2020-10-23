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經濟
2020年10月23日星期五
技術取勝
投資策略
名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明
帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%
太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬
新地元朗「同心村」 規劃署不反對
豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬
高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞
劉特佐仍在逃 大馬指藏身澳門
港9月物價跌2.2% 連續3月通縮
中電信第三季純利增6% 按季加快
金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升
第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股
保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額
理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節
QDII額度重啟擬分批增百億美元
首批中港ETF互掛產品今掛牌
大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元
大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍
港人每月儲蓄降至7000元
遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房
萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務
維達溢利增長放緩 股價大跌15%
中海油第3季油氣銷售跌27%
Tesla上季收入勝預期 連續5季錄盈利 股價高開後升幅收窄
美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期
華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底
張兆聰：內需股萬洲大落後可留意
何民傑：長幼共融概念結合上車
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法
LEGO遊樂場 明年K11 MUSEA開
劉思明：強勢股失寵 翻身股受捧
周顯：重量級人物入局 利康宏復牌
譚新強：西方對帝國主義之反思：販賣黑奴是原罪 鴉片不是？
湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠
愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府
盧楚仁：大選亂局 美股添壓
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
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【明報專訊】新東方在線中線向淡（圖）
中集集團上升動力強（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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