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何民傑 錢本善

投資策略

何民傑：長幼共融概念結合上車

【明報專訊】香港私樓供應持續惡化，團結香港基金月前發表土地房屋政策研究報告，預計未來5年的私樓供應量會繼續在谷底徘徊，年均只有約1.6萬伙，過去7年單位供應量更累計短缺2.3萬伙，相等於兩個太古城，猶如出現「地陷」的格局。可預計未來市區的新盤供應相當有限，適合年輕家庭的「上車盤」更加難搵。

曾看到一些民調指出，現在的年輕年追求獨立的空間，願住較細單位，也覺得勝過和上一代家人居住，但上一代希望子女就算遷出，也能住近一點，方便互相照顧，筆者發現有展商也開始朝這個方向起樓，就如近日收到地產代理推介的觀塘安達臣道新住宅樓盤安峯的資料，既提供細單位適合年輕人上車，卻同時又有長幼共融概念。

翻查資料，地政總署於2017年底為相關地皮招標，最終由華懋在2018年1月下旬以31.128億元投得，每呎標面地價約12,003元，屬當時市場估值上限。筆者的地產界朋友估計，若單位面積由250方呎至450方呎，項目售價每方呎可介乎19,000至21,000元。

由於以往工作關係，對東九龍的發展特別留意，安達臣道新發展區原本為一個大型石礦場，為於秀茂坪以北的斜坡，石礦場停止運作後，政府收回土地作大型房屋土地平整項目，發展區南面首個公共屋邨安達邨已於2016年中入伙，安泰邨於2017年入伙，區內交通及社區設施日漸成熟。

安達臣道首私宅新盤 擬發展全齡社區

安峯為觀塘北安達臣道新發展區首個項目，亦是該區唯一純私人住宅樓盤。樓盤位於大上托山腰，居高臨下，預計項目部分視野開揚，部分單位更可海景，社區及購物配套齊，而全屋苑樓盤的總樓面面積約25.9萬方呎，將建有4幢住宅大廈，合共提供334個單位，針對上車及家庭客，屋苑將會增加綠化元素，並在室內設有對流窗及引入智能家具。特別一提，屋苑其中一座住宅大廈將引入長幼共融概念，發展為全齡社區。具體而言，該大廈的走廊會較為寬闊，單位浴室亦會引入防滑設計，照顧長者需要。項目相信具有強大的潛力，值得關注。

如樓盤銷情理想，其合適年輕家庭和長幼共融的概念，政府應鼓勵其他發展商作參考。

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[何民傑 錢本善]

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