華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底

彭博社引述消息人士稱，華為由2019年底已開始增加從台積電買貨，台積電在上月中的限期前已向華為出口200萬枚天罡通訊晶片，該種用7納米技術生產的晶片主要應用在5G基站。消息人士指華為訂單之巨大，一度令台積電管理層以為全球對5G基站晶片的需求大增。華為及台積電發言人都沒有回應彭博社的查詢。

台積電收巨單 曾以為全球需求大增

天罡晶片對華為5G網絡技術極重要。三大電訊商正利用其晶片所建的基站鋪展5G網絡。中移動及聯通都拒絕對彭博社的報道作回應，中電信則指華為被制裁若對業務有任何影響將會對外公布，但拒絕評論有關晶片供應的情况。

消息人士指華為在禁令之後或要採取技術較低的晶片，包括向內地晶片生產商採購，但這會增加基站的耗電，據報道，華為願意與電訊商分擔因此而增加的電力開支。由於華為從內地所得的收入已由2012年佔三分之一，提高至去年的三分之二，雖然美國及其他國家禁用華為5G技術，但內地的生意仍可支撐華為。

（彭博社）

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