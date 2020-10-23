美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期

美國聯儲局發表被稱為「褐皮書」的經濟報告表示，近期經濟繼續溫和復蘇，惟各領域的表現各異。受惠於低息環境，美國的房屋需求保持強勁增長。最新數據顯示，美國9月二手房屋銷售按月急升9.4%，超過市場預期，創逾14年半以來最多；按年則升20.9%。另外，受市場放盤緊張帶動，9月二手樓價中位數按年上升14.8%，達31.18萬美元。

餐廳憂寒冬損生意 銀行怕壞帳升

不過，美國商業房地產和整體消費者支出仍然疲軟。多數地區的餐廳東主稱，在新冠病毒下，餐廳受惠於戶外用餐，惟隨着天氣轉冷，擔心生意將會受拖累。同時，有不少地區的銀行擔心，貸款拖欠比率未來幾個月上升。報告形容，各地區受訪的企業對經濟前景普遍樂觀或正面，但認為存在相當程度的不確定。

北卡羅萊納州A＆T州立大學經濟學家Alfredo A. Romero表示，最新的失業救濟數字反映早前美國企業持續裁員，妨礙就業市場復蘇的情况開始逆轉。不過，在疫情陰霾下，加上在現時天氣轉冷且病例增加，市民是否願意回來在餐館或商店用餐，仍然是未知之數。聯儲局理事布雷納德則認為，美國經濟最大的下行風險，是國會未能提供更多的財政刺激措施。

美國勞工部昨晚公布首次申領失業救濟數字跌穿80萬，但又並非近期最低。因為加州政府之前數周暫停匯報實際數字，至本周才一併調整。經調整後在10月3日底止一周全國首次申領失業救濟人數為76.7萬。但分析指就業市場已明顯持續向好。

（綜合報道）

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