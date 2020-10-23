美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期

【明報專訊】美國就業市場出現回暖迹象，上周首次申領失業救濟人數僅78.7萬，不但勝於市場預期的87萬，更是疫情後首度跌穿80萬水平。有學者認為，最新數據反映市場有回暖的迹象。儘管美國眾議院議長佩洛西跟美國財政部長梅努欽或能就新紓困方案達成協議，惟料無法趕及總統大選前讓國會兩院通過。道指昨晚低開13點，其後轉升34點；標指及納指分別升0.2%及0.4%。
美國聯儲局發表被稱為「褐皮書」的經濟報告表示，近期經濟繼續溫和復蘇，惟各領域的表現各異。受惠於低息環境，美國的房屋需求保持強勁增長。最新數據顯示，美國9月二手房屋銷售按月急升9.4%，超過市場預期，創逾14年半以來最多；按年則升20.9%。另外，受市場放盤緊張帶動，9月二手樓價中位數按年上升14.8%，達31.18萬美元。
餐廳憂寒冬損生意 銀行怕壞帳升
不過，美國商業房地產和整體消費者支出仍然疲軟。多數地區的餐廳東主稱，在新冠病毒下，餐廳受惠於戶外用餐，惟隨着天氣轉冷，擔心生意將會受拖累。同時，有不少地區的銀行擔心，貸款拖欠比率未來幾個月上升。報告形容，各地區受訪的企業對經濟前景普遍樂觀或正面，但認為存在相當程度的不確定。
北卡羅萊納州A＆T州立大學經濟學家Alfredo A. Romero表示，最新的失業救濟數字反映早前美國企業持續裁員，妨礙就業市場復蘇的情况開始逆轉。不過，在疫情陰霾下，加上在現時天氣轉冷且病例增加，市民是否願意回來在餐館或商店用餐，仍然是未知之數。聯儲局理事布雷納德則認為，美國經濟最大的下行風險，是國會未能提供更多的財政刺激措施。
美國勞工部昨晚公布首次申領失業救濟數字跌穿80萬，但又並非近期最低。因為加州政府之前數周暫停匯報實際數字，至本周才一併調整。經調整後在10月3日底止一周全國首次申領失業救濟人數為76.7萬。但分析指就業市場已明顯持續向好。