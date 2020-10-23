Tesla上季收入勝預期 連續5季錄盈利 股價高開後升幅收窄

確認能完成50萬輛交付目標

據Refinitiv早前的市場預計，估算Tesla的收入約83.6億美元，調整後每股盈利為0.57美元，淨利潤約3.94億美元。期內Tesla收入錄得87.7億美元，勝市場預期，按年升39％，主要基於交付車量增加和向其他車企出售碳排放額度的帶動。收入和每股盈利勝於市場預期，淨利潤表現較為遜色。Tesla在去年下半年，基於多功能運動車Model 3的銷售推動，在去年的第三季開始扭虧為盈，其後一直保持盈利增長，今年連續三個季度獲得盈利，而早前亦有華爾街分析師預計Tesla在第四季的汽車交付可達16.5萬輛，或再創單季新高紀錄，Tesla有望首度改寫全年獲利的表現。

Tesla更確認今年能完成於疫情前定下的50萬輛汽車交付目標，這意味第四季的汽車銷售將大幅提升。Tesla表示，要實現該目標主要取決於多功能運動車Model Y和上海工廠生產汽車的增長，以及物流方面的改善。

擬推全電動半掛卡車

本月初Tesla公布第三季度的汽車銷售，汽車交付量為13.93萬輛汽車，勝過市場預計的13.7萬輛，這亦顯示已接近50萬輛汽車的交付目標。

Tesla預計明年汽車的產量會有顯著增長，未來會計劃推出全電動半掛卡車和皮卡車，並計劃在中國生產更多的汽車，在德國和美國的新工廠將投入生產。Elon Musk強調，新的工廠於開始時產能緩慢，或需要12至24個月才能達到產能盡用。Tesla更指出，由於市場對多功能運動車Model 3和Model Y的需求增加，已增加美國的工廠每年Model 3的生產量至50萬輛，明年德國、美國和中國將投入生產Model Y，預計公司的利潤率會持續增長，能達到行業的領先水平。

（綜合報道）

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