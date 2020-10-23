經濟
國際金融

Tesla上季收入勝預期 連續5季錄盈利 股價高開後升幅收窄

【明報專訊】電動車巨頭特斯拉（Tesla）於周三（21日）美股收市後公布第三季業績，多項表現勝市場預期，令Tesla實現連續五季獲得盈利，期內淨利潤按年升131％至3.31億美元，經調整後的每股盈利為0.76美元，按年升105％。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）稱，這是Tesla歷史上最好的一個季度表現。其利好消息令Tesla周三盤後升逾3％，昨晚高開逾5％，但至今早零時30分，升幅已收窄至1.7％，報429.1美元。

確認能完成50萬輛交付目標

據Refinitiv早前的市場預計，估算Tesla的收入約83.6億美元，調整後每股盈利為0.57美元，淨利潤約3.94億美元。期內Tesla收入錄得87.7億美元，勝市場預期，按年升39％，主要基於交付車量增加和向其他車企出售碳排放額度的帶動。收入和每股盈利勝於市場預期，淨利潤表現較為遜色。Tesla在去年下半年，基於多功能運動車Model 3的銷售推動，在去年的第三季開始扭虧為盈，其後一直保持盈利增長，今年連續三個季度獲得盈利，而早前亦有華爾街分析師預計Tesla在第四季的汽車交付可達16.5萬輛，或再創單季新高紀錄，Tesla有望首度改寫全年獲利的表現。

Tesla更確認今年能完成於疫情前定下的50萬輛汽車交付目標，這意味第四季的汽車銷售將大幅提升。Tesla表示，要實現該目標主要取決於多功能運動車Model Y和上海工廠生產汽車的增長，以及物流方面的改善。

擬推全電動半掛卡車

本月初Tesla公布第三季度的汽車銷售，汽車交付量為13.93萬輛汽車，勝過市場預計的13.7萬輛，這亦顯示已接近50萬輛汽車的交付目標。

Tesla預計明年汽車的產量會有顯著增長，未來會計劃推出全電動半掛卡車和皮卡車，並計劃在中國生產更多的汽車，在德國和美國的新工廠將投入生產。Elon Musk強調，新的工廠於開始時產能緩慢，或需要12至24個月才能達到產能盡用。Tesla更指出，由於市場對多功能運動車Model 3和Model Y的需求增加，已增加美國的工廠每年Model 3的生產量至50萬輛，明年德國、美國和中國將投入生產Model Y，預計公司的利潤率會持續增長，能達到行業的領先水平。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕Tesla第三季業績

上 / 下一篇新聞

名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明
名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明
帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%
帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%
太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬
太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬
新地元朗「同心村」 規劃署不反對
新地元朗「同心村」 規劃署不反對
豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬
豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬
高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞
高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞
劉特佐仍在逃 大馬指藏身澳門
劉特佐仍在逃 大馬指藏身澳門
港9月物價跌2.2% 連續3月通縮
港9月物價跌2.2% 連續3月通縮
中電信第三季純利增6% 按季加快
中電信第三季純利增6% 按季加快
金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升
金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升
第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股
第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股
保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額
保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額
理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節
理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節
QDII額度重啟擬分批增百億美元
QDII額度重啟擬分批增百億美元
首批中港ETF互掛產品今掛牌
首批中港ETF互掛產品今掛牌
大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元
大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元
大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍
大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍
港人每月儲蓄降至7000元
港人每月儲蓄降至7000元
遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房
遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房
萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務
萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務
維達溢利增長放緩 股價大跌15%
維達溢利增長放緩 股價大跌15%
中海油第3季油氣銷售跌27%
中海油第3季油氣銷售跌27%
美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期
美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期
華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底
華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底
張兆聰：內需股萬洲大落後可留意
張兆聰：內需股萬洲大落後可留意
何民傑：長幼共融概念結合上車
何民傑：長幼共融概念結合上車
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法
盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法
LEGO遊樂場 明年K11 MUSEA開
LEGO遊樂場 明年K11 MUSEA開
劉思明：強勢股失寵 翻身股受捧
劉思明：強勢股失寵 翻身股受捧
周顯：重量級人物入局 利康宏復牌
周顯：重量級人物入局 利康宏復牌
譚新強：西方對帝國主義之反思：販賣黑奴是原罪 鴉片不是？
譚新強：西方對帝國主義之反思：販賣黑奴是原罪 鴉片不是？
湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠
湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠
愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府
愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府
盧楚仁：大選亂局 美股添壓
盧楚仁：大選亂局 美股添壓