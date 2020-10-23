萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務

合資在滬設管理諮詢公司

萬方昨日宣布，和亞洲財富管理金融科技平台奕豐合資，在上海設立萬方家辦（上海）管理諮詢公司。關志敏稱，現時萬方在大中華地區連同香港，共設有4個辦事處，聯同已建立合作關係的26家私人銀行，及分佈香港、新加坡、瑞士、台北及列支敦士登的5個記帳中心，預料可以方便內地及本地家族選擇服務。

隨着內地有更多富豪誕生，甚至早於成為巨富前已籌建家族辦公室，他不排除將來萬方會在北京、杭州及成都增開辦事處配合新需求。由於大灣區的富有一族崛起，學習能力更快，因此家族辦公室行業亦要提高水平，跟進客戶需求。

新加坡及香港近年訂立新例，便利可變資本公司（VCC）及有限合伙（LP）的運作，關志敏認為，相比新加坡已設立100隻VCC，暫時見到客戶使用香港的LP情况較少，但是這給予家族辦公室客戶多些工具選擇及比較。