遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房

首個保庫設於遠東絲麗酒店地庫

孔祥達稱，遠東保庫已有客戶，大部分簽約3年，現時日均有20個客戶查詢，比預期多。他未有透露保庫的具體投資額，僅估計保庫內4500個保險箱在一年內可望租出40%至50%，達到可盈利水平。若然全部租出，預料其EBITDA貢獻相當於100間酒店房，而且EBITDA邊際利潤更較酒店高，並估計10間保庫的生意，可相當於1間具規模酒店。遠展會視乎首個保庫經營表現，考慮在其他地點增設新保庫，首選地點會在自置物業。另有計劃在海外如新加坡物色開保庫的機會。新業務及資產管理總經理李少群指保庫內的保險箱收費與銀行相若，但是體積會比銀行大。

雖然今次遠東保庫在絲麗酒店內設置，但是孔祥達稱，這非用於幫補酒店業務，而是善用空間，事實上酒店業務9、10月份的入住率比去年為佳。另近期多了一批客戶查詢到英國投資住宅，集團在疫情期間，在外國的售樓業務表現良好。另集團有留意物色投資酒店的機會，但他明言難找「筍價」項目。