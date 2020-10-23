港人每月儲蓄降至7000元

較去年下調7% 回落至2018年水平

有關調查由存保會委託香港民意研究所進行，於今年於8月24日至9月20日期間，訪問了共1000名18歲或以上的港人，並對301名育有最少一名10歲或以下子女的家長進行調查。調查指出，受訪港人就自己目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分，由去年的56.1分下降至54.8分（100分為滿分）；同時港人平均認為擁有50萬元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，較去年的78萬元明顯減少。調查亦發現，18至29歲有儲蓄習慣的受訪者比率為83%；有儲蓄習慣的家長比例亦高達76%，每月平均儲蓄近8600元，當中有近半家長表示有為子女額外進行儲蓄，主要用作教育開支。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，疫情下港人或需面對更多勞工及失業等問題，以致儲錢能力下降，因此現况下較低的儲蓄目標金額，已足以令其感到安心，但數據亦顯示港人的儲蓄目標比去年更明確，反映其更有計劃及目標地進行儲蓄。