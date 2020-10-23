大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍

螞蟻上市前夕屢傳估值上升，路透社旗下IFR日前報道，有報告顯示螞蟻估值提升到3800億至4610億美元，另有外電報道，因投資者需求強勁，螞蟻將其IPO估值進一步上調至2800億美元。大摩報告指，螞蟻業務的主要優勢，包括旗下支付寶平台，以及螞蟻整個生態系統與阿里巴巴（9988）的協同效應、金融服務行業數碼化、來自電子支付、金融等不同範圍的巨大「潛在市場範圍（TAM）」，以及螞蟻本身擁有的規模效應。大摩推算，螞蟻2021及2022年純利會增至680及890億元人民幣，相當於2019至2022年平均每年增長高達55%。

風險方面，大摩重點指出，由於螞蟻業務涉及大量無擔保消費者貸款、中小企，相比一般龍頭互聯網企業，螞蟻業務無疑會較受宏觀經濟調整影響。另外，該行亦指出監管環境是螞蟻的潛在負面因素，包括可能收緊對互聯網金融的監管，以及對不同類型銀行存款準備金率的調整等。

金管局再沽174.38億港元

受螞蟻快將招股影響，熱錢持續流入，金管局昨天早上及下午共向市場沽出174.38億港元。香港銀行體系總結餘將在10月27日增至3848.67億元。