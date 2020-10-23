經濟

大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元

【明報專訊】國泰航空（0293）周三公布大舉裁員5900人及結束國泰港龍的運作後，昨日股價未能延續周三的升勢，早段微升0.7%後無以為繼，全日跌3.4%，更全數抹掉前日升幅兼倒跌。大行紛紛發表報告，摩根大通指出，國泰裁員規模與新航及澳航接近，但考慮到跨境旅遊復蘇較預期慢，前景亦存在不確定，將公司目標價由6.5元降至6.2元，評級維持「中性」。

明報記者 陳偉燊

隨着國泰「開刀」大裁員，市場焦點轉至原有港龍的航權能否全數歸國泰手上。大行亦關注國泰如何進一步處置機隊。國泰母公司太古A（0019）昨股價跌1.7%。

高盛對沒交代怎處理機隊感驚訝

翻查國泰今年6月底止中期業績報告顯示，國泰港龍現役48架航機中，自己擁有及租賃航機分別佔28架及20架。在擁有的航機中有11架向國泰航空租賃。租賃航機方面，由2020年到2022年度，每年分別有5架航機租賃到期。到2023年亦有1架機租賃期完結，今、明兩年新交付的空巴A321-200 neo飛機亦只有6架。整體平均機齡高達15.8年，遠高於國泰及同系香港快運的8.9年及5.4年。從國泰港龍前日結束營運前的機隊安排，已預示機隊正按年收縮。

高盛的報告明言，國泰削減人手的比例高達23%，較該行預期的15%為高，但是對於國泰沒有同步公布機隊處置問題感到驚訝。該行正待國泰進一步披露其與波音公司商討交付新機的進展。該行更指出，國泰未有作出航機減值，與該行對於國泰不會再作大幅減值的預期一致，而國泰結束港龍營運有助簡化結構。大和的報告則估計，國泰經過今次大裁員，預料未來12個月不會再有新的裁員行動，估計在2021年度有助減省30%員工成本。

摩根大通則稱，國泰的裁員比例與包括新加坡航空及澳洲航空等業界裁員20%至30%的比例相若，國泰料明年載客率指引恢復至正常50%以下，比原本預期的60%低。

花旗維持太古「買入」評級

摩通基於新的重組，以至跨境旅遊復蘇較預期慢等因素，將國泰的目標價調低至6.2元。花旗的報告指，相信是次國泰減省成本的計劃，有機會因為旅遊需求復蘇會比預期為慢而被抵消，維持太古「買入」評級，但目標價由原先的66.5元，調低至64元。

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