首批中港ETF互掛產品今掛牌

恒生投資：追蹤嘉實滬深300指數

恒生投資管理表示，嘉實滬深300指數ETF為深交所中資產淨值規模最大的ETF，追蹤滬深300指數，發行價為每單位23.8899元人民幣，每手100個單位，入場費為2388.99元人民幣或2780.78港元。該ETF的預計全年經常開支比率為0.8%，預計全年跟蹤偏離度為0.8%。

南方東英：追蹤中證5G通信主題指數

至於南方東英銀華中證5G通信主題ETF，追蹤中證5G通信主題指數的表現。每基金單位約為8.1港元，每手100個單位，預計全年經常開支比率為2%，預計全年跟蹤偏離度為2%。南方指該ETF已獲得約500萬美元的初始投資。中證5G通信主題指數包括電信服務，通信設備，計算機和電子設備，計算機應用程序等行業，權重股有立訊精密、歌爾股份、歐菲光等。

這是面向香港投資者的互掛ETF，至於面向內地投資者方面，恒生將與嘉實合作在深圳推出嘉實H股50 ETF，南方東英亦會與銀華合作在深圳推出銀華新經濟ETF。