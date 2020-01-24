QDII額度重啟擬分批增百億美元

京滬深QDLP試點有意擴規模

新華社官方微博新華視點引述外管局負責人指出，QDII額度的投放節奏及規模都會分別加快加大，是為了促進金融市場深度開放，預計上述舉措的出台，將更好滿足境內投資者全球配置資產的需求。財新、第一財經等媒體亦有相關報道，而財新更早的一個版本提及，外匯局官員稱將開始每季度發放20億至30億美元的QDII額度，全年發放額度約為100億美元，但財新隨後更新報道不再包含上述內容。

綜合內媒報道，當局除了計劃增加QDII額度，亦有意把正在北京、上海、深圳三地試點的合格境內有限合伙人（QDLP）政策也將進一步擴大規模。

9月底外管局已新增33.6億美元QDII額度，是1年半以來首次變動，共向18家機構發放，涵蓋基金、證券及理財子公司等機構。最新QDII投資額度為1073.43億美元。此前，人行調查統計司原司長盛松成曾發表文章稱，當前資本加速流入中國，未來資本流入規模將進一步擴大，資本帳戶雙向開放有助於緩解資金流入壓力。

人幣匯價跌逾300點子

人民幣匯價連升6日後轉跌，由逾兩年高位回順，昨日在岸人民幣跌逾300點子（1元等於1萬點子），昨晚報6.683；離岸人民幣亦跌300點子，昨晚報6.674。