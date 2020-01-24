理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節

明報記者 溫藹紅

人民銀行、香港金管局及澳門金管局於今年6月下旬，聯合公告開展理財通業務試點，旨在讓大灣區居民透過計劃跨境投資理財產品。金管局發言人稱，三地監管機構正本着務實謹慎、風險可控原則制訂落實細節，同時諮詢金融業界意見，實施初期先涵蓋中低風險、非複雜理財產品，時間表及其他細節在確定後將適時公布。

基金公會：冀涵蓋各類型基金

香港與內地早於2014年開始實施股市互聯互通機制，已先後推出滬港通、深港通、債券通等跨境產品。金管局表示，一如其他互聯互通計劃，理財通會按循序漸進原則啟動，根據實際運作情况不斷改進。彭博引述私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲稱，估計獲納入理財通的產品主要涉及基金、債券和外匯，冀計劃能於明年初啟動。香港投資基金公會表示，業界希望理財通能夠涵蓋各類型基金包括股票類、平衡類、債券類等基金，以及有更大投資額度，但由於計劃的主要對象是大灣區散戶投資者，認同計劃開步要穩妥，期望日後可以着手探討擴大可投產品範圍，以及可提供的投資服務。

香港銀行公會稱，理財通對加強大灣區金融互補、互助和互動關係有積極意義，業界將積極配合，與監管機構保持密切溝通，為計劃順利實施提供全面支持。中銀香港（2388）表示，待計劃相關細節落實後，將配合政策推出相關產品和服務。匯豐指大灣區將是重點發展市場，將協助客戶藉理財通把握新機遇及分散投資風險。

星展王良享：料南向投資需求較多

星展財資市場部董事總經理王良享認為，理財通單邊總額度僅得1500億元人民幣實屬不多，但認為計劃開展初時需控制投資風險，未來或有機會擴大，不過他認為現時已有其他互聯互通渠道進行跨境投資，預計初時未必會出現「爆炸式」的投資氣氛，但相信南向投資需求或會相對較多，北向主要以買國債或半政府等債券為主，至於其他結構產品料將於第二或第三階段才會獲納入。