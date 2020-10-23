經濟

保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額

【明報專訊】有的士業團體昨日到政府總部請願，抗議的士保險每年增加保費，並要求政府介入，又提議向乘客徵收每程6元的「保險附加費」。保監局昨日引述資料回應指，近年的士涉及的意外宗數、傷亡率、索償金額均有所上升，而的士保險業務更多年錄虧損。

的士保險業務多年錄虧損

保監局指出，過去5年內，涉及意外的士架次累計增11%，去年達到4810架，同年的士司機傷亡率為43.64%，僅次於電單車。的士保險的已承付申索淨額（即已賠償及預計須作出的賠償金額）在過去5年累計升62%，2019年達4.12億元。此外，的士保險業務在過往15年期間有10年錄得承保虧損，累計達3.23億元，2019年更蝕1.19億元，經營環境欠佳。

保監局表示，一直與保險公司、的士業界、立法會議員及政府部門緊密溝通，期望從源頭降低的士意外率和賠償金額。部分可行的措施包括鼓勵車主聘請駕駛紀錄良好的司機、安裝行車紀錄器等。當局建議，車主及的士管理人可主動提供更多資料，令保險公司能更準確地評估風險。

香港保險業聯會回應指，的士保險業務多年來持續錄得虧損，部分的士保險索償個案，更涉及誇大索償、詐騙、包攬訴訟等情况，影響的士保費水平。保聯強調，保險公司釐定保費及作出承保決定時，往往會評估有關項目的風險及理賠紀錄。

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