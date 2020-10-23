經濟

第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股

【明報專訊】物管股持續弱勢，當代置業（1107）旗下拆分的物管股第一服務（2107）成為今年首掛表現最差物管股，昨日全日插26.7%，以全日低位1.76元收市，每手2500股帳面蝕1600元。該股日前暗盤已跌10%，昨開市隨即「潛水」17%，最高僅見2.06元。收市前再捱沽，以低位收市。近期物管新股認購反應冷淡，第一服務公開發售超購66倍，但定價為幾乎接近上限的每股2.4元，十分進取。

本次僅有7名大戶認購第一服務「頂頭槌飛」，每人獲派高達476手，以昨日收市價計算，帳面已勁蝕76.2萬元。假若大戶借盡九成孖展息，息率3厘，7日息則為1.6萬元，實際共蝕約78萬元。

「頂頭槌飛」帳面蝕逾76萬

新股榮辱互見，物管股幾乎無人問津，生科股則大獲追捧。世茂服務（0873）今日將截飛，昨日則重複合景悠活（3913）命運，連續兩日遭「抽飛」，此前超購倍數曾見3倍，但至昨日6間券商共計借出28.59億元，公開發售僅超購1.8倍。另一邊廂，未盈利生科股藥明巨諾（2126）首日招股即錄218.9億元孖展，僅計孖展，已超購93倍。

iBond今起發售 認購至11月5日

全城靜待螞蟻集團的招股詳情，與此同時，政府發行的通脹掛鈎債券（iBond）今日（周五）起發售，每手1萬元，保證回報為兩厘，認購期至11月5日下午2時。

其他新股方面，滄港鐵路（2169）昨日暗盤收升1.1%，報0.96元。此外，內地媒體「一線」昨日引消息指，短片平台「快手」擬明年首季來港上市，將委任美銀及大摩為保薦人。公司對報道未有回覆。

相關字詞﹕藥明巨諾 物管股 新股

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