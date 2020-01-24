金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升

瑞信引述金沙中國管理層稱，10月份第三周業務反彈，並見到來自非廣東省的客戶訂房訪澳，黃金周日均賭收達3億元，接近業界達至收支平衡的水平，但是該行認為不能夠以此判斷整個月的情況，還要留意11月及12月旅客重臨的表現。儘管9月下旬起恢復自由行有助業界逐步復蘇，瑞信對博彩業的復蘇仍持審慎的態度。

LVS指出，在接近「零收益」下，金沙中國月均開支約1.1億美元，月均發展資本開支則為5000萬美元，而LVS有足夠資源可於「接近零」收益下經營約18個月。主席艾德森‧蕭登表示，十一黃金周期間，高端中場業務量回升幅度最大。其管理層指出，10月至今，每日的中場非轉碼入箱金額略高於2000萬美元，相當於去年水平約30%，使10月至今的EBITDA輕微上升。季內五大項目均告虧損，旗艦項目威尼斯人的LBITDA為7800萬美元，金沙城中心的LBITDA亦達7100萬美元。