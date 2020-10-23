中電信第三季純利增6% 按季加快

ARPU跌幅持續收窄

中電信首三季經營收入為2926.14億元，按年上升3.5%；其中服務收入亦升3.5%至2808.68億元。集團指出，正積極開展5G網絡共建共享，加快業務規模商用，首三季計5G套餐用戶數目為6480萬戶，淨增6019萬。另外，集團加快寬頻及智慧家庭融合，首三季有線寬頻用戶約1.57億，淨增加362萬，寬頻接入收入升幅逐步回升，天翼高清和智家應用及服務收入保持快速增長，寬頻接入ARPU跌幅按年有所收窄，寬頻綜合ARPU為44.1元，按年增加2.1%。

電信股近日陸續公布第三季業績，昨日股價顯著回調，中聯通（0762）周三公布第三季純利升逾一成，股價周二偷步大升之後，昨收市大跌11.5%，報5.31元（港元，下同），是表現最差藍籌；中電信收報2.47元，跌5.36%；中移動（0941）跌2.7%至50.5元，中國鐵塔（0788）收報1.31元，跌0.76%。

電信股股價顯著回調

港股昨日先跌後升，午後最多升62點，高見24,817點，收市升31點或0.13%，報24,786點，收復100天線（24,714點），成交金額1071億元，較上日減少2.12%。國指升7點或0.07%，報10,085點；恒生科技指數升2點或0.3%，收報7620點。