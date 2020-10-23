港9月物價跌2.2% 連續3月通縮

水電燃氣跌19.8%最多

本港已連續3個月出現通縮，是2009年以來最長的通縮周期，但撇除一次性紓困措施後的基本通脹，則持續上升，近3個月亦未見下跌。

各類消費物價項目的價格當中，以電力、燃氣及水下跌19.8%最多；其次為衣履，跌幅達7%。最為港人關心之一的住屋按年則跌5.3%。其中，因應房委會該月份為公屋租戶提供租金豁免，公營房屋租金按年急跌92.5%；私人房屋租金則升0.2%。

另外，在食品類別方面，外出用膳及食品（不包括外出用膳）分別升0.6%及3.1%，引致整體食品數字按年升1.6%。

港府：料通脹壓力年內維持輕微

政府發言人表示，外出用膳價格在本地疫情於月內趨穩下回復按年上升，與此同時，其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。展望將來，在冠狀病毒威脅下，環球和本地經濟狀况仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。政府會繼續密切留意情况。