經濟

高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞

【明報專訊】數年前馬來西亞政府醜聞「一馬弊案」轟動全球，前總理納吉布涉案今年7月被判入獄12年，一馬公司（1MDB）發債集資所得逾百億資金不知所終，當時負責安排及包銷的高盛亦遭重罰。證監會昨公布，對事件中高盛亞洲的參與進行調查，認為該行在風險合規及打擊洗錢等監控方面均有嚴重缺失，向其譴責並發出歷來最重的3.5億美元（約27.1億港元）罰單。證監會法規執行部執行董事魏建新昨於聲明中嚴詞批評高盛，指其「不僅自身聲譽受損，亦令證券業蒙羞」。

明報記者 馬迪帆

1MDB本身為馬來西亞前總理納吉布任內，為發展國家經濟而設立的主權基金，但由並無政府背景的馬來西亞商人劉特佐擔任董事局主席，曾三次發行債券募資共65億美元，證監會提到，1MDB集資過程中出現諸多疑點（見表），但高盛在未有滿意答案前依然繼續交易。最終調查顯示，有高達26億美元被挪用。納吉布今年被馬來西亞判處12年監禁，而劉特佐則仍在逃。

無視諸多疑點 高盛持續交易

1MDB債券於2012至2013年發行，高盛多個地區分部均有參與，其中高盛亞洲則是香港持牌人。證監會昨日指出，高盛最終因1MDB交易獲得高達5.67億美元（約為44.2億港元）收入，比率達9%，較該行一般包銷交易高出逾倍，而高盛亞洲最後獲分37%或2.1億美元（約為16.4億港元），亦佔各分部中最大份額。證監會指出，高盛亞洲為高盛在亞洲區的合規及監控中心，對三宗債券的發起、批准、執行及銷售參與度都非常之高。

港持牌人收16億 份額最大

證監會認為，高盛亞洲未有勤勉盡責地監督高級管理人員，未有識別洗錢事項，以及未實施重組內部監控措施等。證監會強調，作出本次處罰，考慮到了證券業對本港作為國際金融中心的地位至關重要，因而有需要確保大眾對證券業及行內從業人士的誠信、專業能力保持充分信心。證監會亦指出，高盛接受該會的調查結果和紀律行動，承諾連續3年向該會提供由其內部審計部門編製的年度報告。

處罰顧及港金融中心地位

魏建新在聲明中嚴厲批評，高盛亞洲在一馬弊案中，遠遠落後於持牌中介人理應達到的標準，結果不僅因自身的缺失導致聲譽受損，「同時還令證券業蒙羞」。

證監會今次對高盛處以歷來最重罰金，但相比其他國家機構，實際已算輕微。高盛近年一直因1MDB案接受美國司法部調查，《華爾街日報》周二（20日）曾報道，高盛準備與美國司法部達成和解協議，支付約22億美元（約172億港元）罰款，但可避免訴訟。此外，前年高盛向馬來西亞政府支付25億美元（約195億港元）和解金，並保證將歸還14億美元的資產。

相關字詞﹕高盛 證監會 馬來西亞 納吉布 劉特佐

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