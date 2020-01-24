豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬

豐展資產董事兼創辦人吳建韶表示，駿業街46號是集團在港的首個項目，項目設127個工作室，建築面積由380至810方呎，昨日開放現樓示範單位，並同步推售，首批40個工作室，呎價約由9000元起，售價逾300萬元，首批單位市值逾3億元。市場消息指，發展商暫推出2至7及9樓（不設4樓）共6層物業，共涉60伙，買家可全層10伙或購入個別工作室。

工作室售價由約347.48萬元起，位於210室，建築面積約387方呎，折合呎價8870元。最低呎價由8640元起，為建築面積663方呎的208室，售價556萬元。吳氏續指，集團看好九龍東的發展機遇，加上去年已開始了解5G機遇，故發展項目時，伙拍中移動香港為全幢大廈的工作室引入5G流動技術，提供極速數據網絡。

嘉湖一周連錄5宗車位成交

此外，車位成交亦再度活躍，祥益地產區域董事蕭嘉偉表示，天水圍嘉湖山莊過去7日連錄5宗車位成交，其中樂湖居B1單號車位，以121萬元成交；原業主2012年以43萬元購入，持貨8年，帳面賺78萬元或1.8倍。現時車位月租約2800至3100元，新買家可享約3厘回報。