新地元朗「同心村」 規劃署不反對

上述過渡房屋位於元朗東頭一幅地皮及毗連政府土地，地皮面積約25.12萬方呎，聖公會申請為期3年的過渡房屋發展與相關的填土或挖掘工程，住宅部分擬議發展地積比率1.607倍，擬建3幢不多於4層高住宅物業，提供1800個過渡房屋單位，連同非住宅部分，整個項目發展總樓面約41.7萬方呎，預計2022年次季完成，住戶可在2022年中入住。

今年8月份共批出21份建築圖則，由恒地（0012）發展的紅磡大型重建項目，今年8月再獲批出建築圖則，有關地盤位於紅磡黃埔街2至16號C1地盤，獲批建1幢23層高商住物業，並連康樂設施，總樓面面積約12.96萬方呎。

恒地黃埔街批建13萬呎商住物業

上述項目的另一個地盤黃埔街26至28號及必嘉街83至85號、及黃埔街30至40A號合共4個地段，昨日獲批出強拍令，底價13.065億元，以總樓面約11.85萬方呎計，每呎樓面地價約1.1萬元。據判書指，發展商已經採用合理的程序去完成收購，而剩下的單位因未能聯絡得上業主而未能達成收購，因此同意批出強拍令。

另內房佳兆業（1638）西營盤東邊街1至9號，獲批建1幢26層高住宅大廈，總樓面3.54萬方呎。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年8月有3個私宅項目動工，涉193伙，較7月600伙大減68%， 而今年首8個月累計私宅動工6215伙，較去年同期的6494伙減少4%，續創6年同期新低。