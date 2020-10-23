經濟

新地元朗「同心村」 規劃署不反對

【明報專訊】新地（0016）今年初公布以1元象徵式租金，租出元朗東頭一幅曾申改劃用途遭城規會否決作住宅發展的地皮，與聖公會福利協會合作發展過渡房屋，名為「同心村」，租期8年，有關申請將於今日城規會中審理。據規劃署文件顯示，有關申請接獲244份公眾意見，當中43份意見書反對，但該署認為擬議的發展符合政府增加房屋供應政策，故不反對申請，料今日可獲「開綠燈」。

上述過渡房屋位於元朗東頭一幅地皮及毗連政府土地，地皮面積約25.12萬方呎，聖公會申請為期3年的過渡房屋發展與相關的填土或挖掘工程，住宅部分擬議發展地積比率1.607倍，擬建3幢不多於4層高住宅物業，提供1800個過渡房屋單位，連同非住宅部分，整個項目發展總樓面約41.7萬方呎，預計2022年次季完成，住戶可在2022年中入住。

今年8月份共批出21份建築圖則，由恒地（0012）發展的紅磡大型重建項目，今年8月再獲批出建築圖則，有關地盤位於紅磡黃埔街2至16號C1地盤，獲批建1幢23層高商住物業，並連康樂設施，總樓面面積約12.96萬方呎。

恒地黃埔街批建13萬呎商住物業

上述項目的另一個地盤黃埔街26至28號及必嘉街83至85號、及黃埔街30至40A號合共4個地段，昨日獲批出強拍令，底價13.065億元，以總樓面約11.85萬方呎計，每呎樓面地價約1.1萬元。據判書指，發展商已經採用合理的程序去完成收購，而剩下的單位因未能聯絡得上業主而未能達成收購，因此同意批出強拍令。

另內房佳兆業（1638）西營盤東邊街1至9號，獲批建1幢26層高住宅大廈，總樓面3.54萬方呎。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年8月有3個私宅項目動工，涉193伙，較7月600伙大減68%， 而今年首8個月累計私宅動工6215伙，較去年同期的6494伙減少4%，續創6年同期新低。

相關字詞﹕陳海潮 黃埔街 恒地 同心村 新地

上 / 下一篇新聞

名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明
名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明
帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%
帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%
太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬
太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬
豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬
豐展資產拆售駿業街46號 入場費347萬
高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞
高盛涉一馬案 證監破紀錄罰27億 批監管嚴重缺失 令證券業蒙羞
劉特佐仍在逃 大馬指藏身澳門
劉特佐仍在逃 大馬指藏身澳門
港9月物價跌2.2% 連續3月通縮
港9月物價跌2.2% 連續3月通縮
中電信第三季純利增6% 按季加快
中電信第三季純利增6% 按季加快
金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升
金沙中國第三季轉蝕44億 10月至今EBITDA微升
第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股
第一服務首掛插27% 今年表現最差物管新股
保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額
保監局：冀源頭降的士意外率賠償金額
理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節
理財通南北向各1500億額度 個人限100萬 待公布時間表等細節
QDII額度重啟擬分批增百億美元
QDII額度重啟擬分批增百億美元
首批中港ETF互掛產品今掛牌
首批中港ETF互掛產品今掛牌
大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元
大行關注國泰航權及機隊 股價先升後跌 摩通降目標價至6.2元
大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍
大摩：螞蟻估值3.6萬億 2022年市盈率35倍
港人每月儲蓄降至7000元
港人每月儲蓄降至7000元
遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房
遠展保庫EBITDA 相當100間酒店房
萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務
萬方：政治事件 不礙家族辦公室業務
維達溢利增長放緩 股價大跌15%
維達溢利增長放緩 股價大跌15%
中海油第3季油氣銷售跌27%
中海油第3季油氣銷售跌27%
Tesla上季收入勝預期 連續5季錄盈利 股價高開後升幅收窄
Tesla上季收入勝預期 連續5季錄盈利 股價高開後升幅收窄
美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期
美首申失業救濟人數 跌穿80萬勝預期
華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底
華為禁令前狂掃200萬晶片 5G原料夠用至明年底
張兆聰：內需股萬洲大落後可留意
張兆聰：內需股萬洲大落後可留意
何民傑：長幼共融概念結合上車
何民傑：長幼共融概念結合上車
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
技術取勝：第一拖拉機再度轉強
盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法
盧駿匡：避開細價股散貨陷阱有方法
LEGO遊樂場 明年K11 MUSEA開
LEGO遊樂場 明年K11 MUSEA開
劉思明：強勢股失寵 翻身股受捧
劉思明：強勢股失寵 翻身股受捧
周顯：重量級人物入局 利康宏復牌
周顯：重量級人物入局 利康宏復牌
譚新強：西方對帝國主義之反思：販賣黑奴是原罪 鴉片不是？
譚新強：西方對帝國主義之反思：販賣黑奴是原罪 鴉片不是？
湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠
湯文亮：夠膽裁員 就唔會執笠
愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府
愛爾蘭地產商推保本投資公屋項目 建前須政府批准 落成後租予政府
盧楚仁：大選亂局 美股添壓
盧楚仁：大選亂局 美股添壓