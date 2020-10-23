太古城疫下破頂 複式戶實呎3.2萬

內置樓梯上天台 3780萬成交

美聯高級分區營業經理陳彪表示，成交單位為青松閣頂層複式戶，實用面積約1180方呎，4房間隔，設內置樓梯，並附731方呎入契天台，外望全海景，為屋苑罕有的優質特色戶放盤。原業主今年9月開價4300萬元，經議價後以3780萬元成交，實呎32,034元，呎價刷新屋苑最高紀錄。是次為繼今年5月、春櫻閣一個頂層實用面積1277方呎複式戶，以破頂價4030萬元、實呎3.15萬元沽出後，屋苑相隔5個月後呎價再升破3萬元的成交。是次成交的原業主，於1997年以1348萬元購入自住，現帳面賺約2432萬元或約1.8倍。

曼克頓山4500萬沽 同類3個月升18%

荔枝角曼克頓山亦有單位以高價售出。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，曼克頓山1座中層A室，實用面積1847方呎，4房雙套間隔，望海景，連車位以4500萬元易手，實呎24,364元。同類單位今年7月以4150萬元易手，較是次成交單位高一層，面積及間隔均相若，並連雙車位，若按車位每個約350萬元計，是次成交價比該成交高出約18%。原業主則於2008年以2628萬元一手入市，帳面獲利1872萬元或逾七成。

大生馬清正5800萬購張家輝逸廬舊居

至於早前由影帝張家輝及太太關詠荷沽出的跑馬地逸廬B座高層戶，市場人士指出，成交價約5800萬元。單位實用面積2049方呎，實呎28,306元，成交價及呎價創屋苑新高，張氏於2009年以公司名義斥2923萬元購入上址，現公司董事改為大生銀行馬氏家族成員馬清正及林潤儀，料原業主帳面獲利2877萬元，賺近一倍。另土地註冊處顯示，北角維港頌8座低層A室，實用面積1324方呎，4房1套連工人套房間隔，早前以3900萬元沽出，實呎29,456元。原業主為冠亞商業（0104）執行董事楊薪錡，2017年以4172.8萬元入市，帳面已蝕272.8萬元，連使費計料蝕約489萬元或逾一成。