經濟

帝御‧星濤折實均呎1.46萬 高一期7%

【明報專訊】

至於昨日開價的另一新盤、由香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路帝御系列第二期帝御‧星濤，樓花期約18個月，以折實平均實呎14,585元推出首張涉及123伙的價單，比同系一期的帝御．金灣，今年7月首批123伙折實平均實呎13,578元高出7%。

首批123伙 208呎戶折實不足300萬入場

項目今日起接受認購及開放設於尖沙嘴美麗華商場內的示範單位予公眾參觀。負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民形容，首批單位定價為「次疫情價」。今批單位定價由328.4萬至1533.2萬元，提供即供最高9%折扣，折實價由298.84萬至1395.2萬元，折實實呎由13,075至16,624元。據價單顯示，123伙單位實用面積由208至996方呎，戶型涵蓋開放式至4房單位，當中28伙為開放式、70伙1房、21伙2房、2伙3房和2伙4房。

是次入場單位為1座2樓18室，實用面積208方呎，開放式間隔，折實價298.84萬元，實呎14,367元。值得留意是，今批全數2房及以下戶型單位的折實價計均在600萬元以下，亦佔整體近97%。帝御‧星濤今日起收票及開放示範單位，最快下周開售。發展商昨日就率先開放3個交樓標準示範單位予傳媒參觀，當中包括帝御系列中獨有的3房1套戶型，並參照1座16樓2室，實用817方呎，附連工作室及儲物室間隔。單位客飯廳長約6.4米、闊約3米，並附有隔聲折疊門，外連27方呎露台。

相關字詞﹕新盤市場 匯璽iii 駿嶺薈 帝御‧星濤

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