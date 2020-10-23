名日‧九肚山重現「呼吸Plan」 最高八成一按 毋須壓測入息證明

明報記者 林可為

長實執行董事趙國雄表示，名日‧九肚山首批開價，比同區新盤有逾一成折讓，形容屬「Dream Price」，旨在營造市場氣氛，稍後加推單位將有8％至10％提價空間，呎價水平勢逾2萬元。他強調：「項目屬豪宅級數，着重住客私隱度，唔係求求其其喺沙田起個3000多伙大屋苑可比。」

2房折實762萬入場

名日‧九肚山首推54伙，包括23伙2房戶、18伙3房戶、13伙4房戶，平均實呎22,731元，扣除最高22%直減折扣後，整批折實均呎17,730元，單位折實價由762萬至2528萬餘元，折實實呎1.56萬至2.06萬元，即日起收票和對外開放設於尖沙嘴港景峯商場的示範單位。至於建築期付款，最高折扣19%（與即供價僅相距3%折扣），全部23伙2房戶的建期折實價均低於1000萬元，意味全可承做八成或九成按保（其中2伙建期折實價低於800萬元、可做九成按保）。

首批逾四成單位建期價低於千萬

長實地產投資董事黃思聰補充，為吸引買家進駐九肚區，集團是次提供「呼吸Plan」，向買家提供八成一按，買家3年內供息不供本，按息2厘；申請買家不需做壓力測試和出示入息證明，而採用此計劃買家，最高折扣21%。翻查資料，對上一次有引進類似不需入息審查的「呼吸Plan」大型新盤，為嘉里（0683）2017年推出的屯門掃管笏滿名山。

駿嶺薈洋房1.46億 實呎3.4萬破頂

黃思聰續稱，名日‧九肚山首張價單的3或4房戶買家，可以250萬元優先購入一個車位；又或以每月5500元租用車位，為期1年。可留意的是，名日．九肚山設有22幢洋房，實用面積891至926方呎，屬麗坪路區內近年新盤中最迷你洋房。趙國雄表示，項目提供的洋房不可說是迷你，因洋房內籠間隔及設計均相當「見使」，而且設花園和天台，希望可讓買家有機會進駐沙田九肚區，惟目前未定是以發價單，抑或招標形式發售。

其他新界新盤昨日錄得零星成交，其中建滔持有的同區麗坪路駿嶺薈，透過招標售出61號洋房，實用面積4294方呎連花園，成交價1.459億元，實呎3.4萬元，呎價創項目新高紀錄。