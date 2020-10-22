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大灣區車位供不應求 具升值潛力 曹景昌：佛山50萬人幣入場 充電車位看高一線

【明報專訊】香港車位不時會出現天價成交，個別豪宅車位可炒至400萬甚至600萬元以上，加上不用如住宅物業般需要管理，因此車位也成為受歡迎的投資對象之一，而隨着投資者目光放遠，內地大灣區的車位投資價值也漸受關注。港珠澳大橋通車後，港人自駕到內地更方便，泊車位是內地置業時的考慮因素之一，而大灣區近年也興起投資車位，入場門檻100萬元（人民幣，下同）或以下，對看好大灣區發展，又希望小試牛刀的投資者不妨留意。

明報記者 龍彩霞

大灣區城市發展日漸與港融合，同時為港人帶來不少投資機會。大灣區車位因沒有實施限購令，成為港人用較小資本投資磚頭的門路之一。數據顯示，2008年內地汽車銷售量約800萬輛，到2019年已升至約2500萬輛，汽車需求持續擴大，但內地車位供應卻跟不上汽車的增幅。

例如廣州，車位增長遠遠追不上汽車銷量，也令車輛違泊情况嚴重。現時廣州市政府希望減少違泊，令不少車主要將汽車泊入停車場，不能隨便泊在街邊，在供不應求狀態下車位存在一定升值潛力。景博行董事總經理曹景昌表示，大灣區之中的廣州佛山等以高端產業結構為主的城市，資產升值速度將會持續增加，當中他看好大灣區車位投資。

電動車數目料5年追上燃油車

在供求不平衡的大環境下，過去3年大灣區車位售價以每年30%以上幅度上升。曹景昌稱，現時廣州佛山車位均價為50萬元以下，仍然處於低水平，預計未來兩年可至少翻一倍，突破100萬元關口。相對於普通停車位，充電車位升值潛力更大，曹景昌料充電車位在未來將非常搶手，因為內地正大力發展新能源電動車，且在內地駕駛新能源車不受限牌、限號等限制，亦有國家補貼及稅務優惠，故預期新能源車數目必定急速上升，預計5年後新能源車數量可追平燃油車數量，未來車位必須具備充電功能。

曹景昌續稱，目前因供電量限制，一般停車場車位充電車位的覆蓋率大概10%至15%，在未來兩年計劃達到30%，數量非常搶手。曹景昌解釋，投資者買到可安裝充電裝置的車位後，須向當地物管局等部門申報安裝 「充電樁」，但批核安裝的車位數量有限，因此先到先得。他預計，充電車位的升值空間將高過普通車位，3年內售價將達到至少30%至50%的增長。

首選鄰近市中心住宅區 有需求支持

那麼哪一區的車位較容易升值？哪一區的車位較容易「中伏」？曹景昌提到，車位投資首選靠近市中心的大型住宅小區，因為這些地段車位有用家需求支持；另外，盡量不要選擇接近鐵路沿線或地鐵站上蓋的小區，因為公共交通便利，必然減少駕車和泊車需求。入場門檻方面，曹指一般業主可接受的車位價格為樓價的5%到10%左右，低於該水平的有升值空間，若車位價格相對該地段樓價的比例高過15%，此水平則接近頂端，升值潛力不大。

那麼港人投資當地車位手續是否繁瑣呢？曹景昌介紹，港人選擇合適的車位後，第一步需要交付訂金及簽訂認購文件，隨後7天內要交齊全款；第二步就要持回鄉證到當地稅局進行契稅申報及網簽合同，10個工作日後到稅局繳稅及過戶；最後，再7個工作日後即可領取房產證。曹景昌指契稅一般是車位價格的3%。曹補充，如果港人無暇辦理手續，可交由香港律師樓委託公證授權內地專人代辦，其公司可全權代辦包括網簽、領證、稅務、放租及設置充電樁等事宜。

此外，投資者也可考慮大型住宅項目的車位，例如由廖創興企業（0194）發展的佛山獅山鎮羅村最大樓盤項目翠湖綠洲，發展商指佛山汽車數量持續高速增長，人均擁有汽車數目位居全國前列。目前，全市車位約130萬個，車位缺口逾146萬個。

佛山車位缺口近150萬個

據曹分析，翠湖綠洲車位價值有幾個利好因素，一是樓盤已近售罄，自住型樓盤入住率高，是成熟社區；其次，翠湖綠洲第三期車位數目相對住宅單位不足一比一，屋苑用車需求多，車位價值上升空間大；第三，由於屋苑停車場車位尚未出租，屋苑門口泊滿車，違泊情况嚴重；最後，大灣區車位投資趨勢是「追落後」，由於內地人仍當車位是必需品，不會炒賣，香港人有機搶佔先機，而跟住宅相連的車位則屬「商品」，不設外地人購買限制，持有回鄉證便可現貨買賣。

此外，截至今年5月，全市路上停車泊位12.4萬個，已經實施收費的有3.1萬個，存在大量道路泊位未收費，但直到8月，當局開始實施新例全面收費，另政府亦明確了禁設道路停車泊位的要求，行人路、城市快速路主道、主幹道等區域，公共停車場投入使用後，其周邊200米範圍內逐步取消路邊泊位，以上種種亦預料成為新的利好因素。

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