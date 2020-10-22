湯文亮：財仔看中美問題

中國打爛美國飯碗 被攻擊

老友之中有一個開財務公司，他語出驚人話如果他是美國，亦會無差別攻擊中國，理由是中國打爛了美國很多飯碗，阿二威脅論只是一個遮擋，混淆其他人視線。因為，在中國崛起之後，不斷向一些小國提出財政資助，又幫助那些國家發展基建，原來這樣做打爛了不少美國公司飯碗。在中國未提出財務資助前，那些國家是問美國公司借錢，不但利息很高，而且還附帶條件，就是要美國公司負責做基建，費用當然很昂貴，如果沒有中國幫手，那些國家的債務只會愈來愈重，永遠給美國牽住鼻子走。所以，美國打壓中國不是阿二威脅論，而是中國在有意無意之間打爛美國飯碗。

雖然有不少財務公司廣告叫人轉借，不但可以慳利息，而且可以借多一些，其實財仔是不想做轉借生意。首先是那些轉借的人財務狀况一定不好，叫人轉借結果可能會變成自己「填氹」；其次是叫人轉借即是打爛同業飯碗，斷人衣食猶如殺人父母，所以，財仔寧願借錢比一些新人，唔想得罪同業。如果中國幫助的不是美國債仔國，美國可能不會無差別攻擊中國，我認為財仔的說話亦有幾分道理。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]