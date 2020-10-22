周顯：深圳不會取代香港

很多人的評論，有着邏輯上的矛盾：「深圳勝過香港，和深圳取代香港」，是完全不同的概念。

現時深圳的G.D.P.已超越了香港，在今後，這差距將會陸續擴大，最終超過幾倍，也不出奇。然而，深圳要在人均收入超過香港，暫時來看，應不可能，皆因它也會大量流入人口，拉低了人均收入。但在中國而言，當然是好事，因為這有利於整個中國的G.D.P.。

我估計，深圳將會是整個中國的經濟中心，人口在20年後，將會再翻一番，超過3000萬人，如果連流動人口也計上，超過5000萬人。由於這數目實在太大，香港連比也不能比。

港為吸納外匯中心 深不可能追上

但香港作為吸納外匯的中心，則在可見的將來，深圳不可能追得上。在美國的金融霸權之下，中國金融業的完全開放，即是暴露在對方的金融核武器的炮口，是很危險的事，因此不可能完全開放金融，也即是說，不可能取代香港的地位。

深圳之超越香港，只是因為在所有大國，內循環的規模必然大於對外貿易，香港更加只代表了對外金融這一小小的板塊，雖然我們這一板塊有着不可取代的專業地位，但由於先天格局不夠大，故而被深圳超越，也是必然的事。

[周顯 投資二三事]