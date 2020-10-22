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投資策略

劉思明：國指持續好轉 聯通偷步炒高

【明報專訊】港股表現散亂，無論整體或行業的股份表現較參差，個別股份表現則較突出，令人難以捉摸。

不過，以恒指及國指而言，走勢確實持續好轉，形成舊經濟股領漲趨勢。

恒指昨高開後最多升333點、高見24,903點回順，在24,653點找到支持回升，收報24,754點，升184點或0.75%；國指升0.9%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.23%、0.05%，表現牛皮。大市成交1095億元，低於60天平均一成多，交投疲弱。

走勢上，恒指、國指進一步向好。恒指昨天升破月內及9月中高位約24,800點，雖然未能企穩高收，但高企於24,750點之上收市，為一個半月來首次。國指亦保持強勢，日前升穿7月延伸下降軌後繼續攀升，近3個月的調整有望結束；短線回調料於9900點有支持。

電訊紡織及服飾升2%表現最強

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份逾兩成，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為45比55，大市好淡爭持，但買盤動力明顯較強。本報數據庫追蹤的30個行業，電訊、紡織及服飾升2%表現最強，各只有五六成股份上升；汽車及相關、原材料升近2%，上升股份佔六七成，升勢並不全面。

聯通倘回調守5.75元 向好趨勢未變

電訊業受到中資電訊股大漲帶動，中移動第二季扭轉過去兩季盈利倒退的情况，股價全日愈升愈有，收市升4%，連帶即將公布業績的聯通（0762）、中電信（0728）升11%、9%。

聯通收市公布首3季運營數據，服務收入按年升4.4%，盈利升10.2%，EBITDA上升0.8%。

期內移動服務收入按年下降1%，ARPU（每月每戶平均收入）按年增長2.6%，比上半年有改善；上半年移動服務收入下降2.8%，ARPU按年提升0.2%。

集團第三季服務收入按年升5.2%，EBITDA升2.3%，盈利升10.3%，相比第二季盈利大增37.4%有所放緩，但保持穩定增長，整份業績平穩但未有驚喜，由於股價在業績公布前已炒高，要小心有回吐。走勢上，聯通昨以大陽燭升破5.75元，回調守該水平，向好趨勢未變。

[劉思明 數據尋寶]

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