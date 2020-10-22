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經濟
2020年10月22日星期四
技術取勝
投資策略
東涌商業地流標 不足半年第二宗 業界指非單一事件 市場對非核心區商業地有戒心
商廈需求大跌 啟德AIRSIDE意向呎租減兩成
裁員之後 國泰空姐減價沽海堤灣畔
「紅二代」入市 喬石之子1628萬購會景閣高層
名日‧九肚山洋房891呎起 細絕同區
螞蟻上市獲批 阿里認購逾四成A股 AH發行量相同 馬雲等合伙人將持四成
藥明巨諾今起招股12020元入場
聯通上季多賺逾一成 績前偷步炒起
藥明生物盈測進取 股價曾飈16%
陽光出租率按季跌10個百分點
劉鶴料全年GDP正增長 人幣兩年高 人行行長易綱：盡可能實施正常貨幣政策
許正宇：金發局小組研數字人民幣機遇
債券通推境外債發行系統
「人人車」傳1萬元售港業務
港UNIQLO歷15年起跌 不憂疫情影響 今年大中華復蘇較快 年增百舖目標不變
宅生活衍生新消費模式 港澳網店會員破百萬
Netflix付費戶增長遠遜預期 北美新訂戶大減 股價早段跌逾6％
Google捲反壟斷訴訟 與蘋果獨家協議關鍵
PayPal拓加密貨幣 供2600萬零售商支付
劉思明：舊經濟股獲青睞 裕元破橫行區
李曉佳：政府「科水」國泰炒人 真係啱數？
技術取勝：國泰料難升穿約6.4元
網上情緣騙案人均失4100元 電子支付受騙比例13％
劉曉明轉Tweet加tag 匯控迎曙光
劉思明：國指持續好轉 聯通偷步炒高
周顯：深圳不會取代香港
湯文亮：財仔看中美問題
大灣區車位供不應求 具升值潛力 曹景昌：佛山50萬人幣入場 充電車位看高一線
灣區須知：內地車位分3大類
宋立功：桂山島填海快成本效益高 勝明日大嶼
倡造地後公私營回歸六四比
技術取勝：國泰料難升穿約6.4元
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【明報專訊】康師傅有望上試15.3元（圖）
國藥短線17.6元阻力大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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東涌商業地流標 不足半年第二宗 業界指非單一事件 市場對非核心區商業地有戒心
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