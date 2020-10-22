經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

李曉佳：政府「科水」國泰炒人 真係啱數？

【明報專訊】國泰航空（0293）昨日宣布大裁員，令香港一口氣增加逾5000名失業人士，恐怕是香港史上最大規模裁員，本來在企業營商角度是無可厚非，不過套用某警務人員話，「拉闊啲個畫面」，政府6月借錢打救國泰，今次國泰裁員只能表示遺憾，整個事件真的「啱數」嗎？

如《半澤》救航企橋段 應有條件

國泰正式公布大裁員後，財政司長陳茂波隨即表示，政府無參與國泰日常營運，至於由政府派駐國泰董事會觀察員、證監會前主席唐家成則說，觀察員在董事會表決重組決定時並無投票權，但表明已「提醒須減少對僱員和社會的負面影響」，聽落猶如與裁員事件劃清界線。

正如筆者開首已表明，疫情肆虐全球，國泰裁員實是無可厚非，問題是過去多月一直強調「保就業」的政府，6月破天荒宣布向國泰提供390億元融資，當時不可能不知道數月內可能有大規模裁員，觀察員縱不可以投票，政府貸款也可以加入保護員工的條款，所以「拉闊啲個畫面」，變相是政府「默許」了這次大裁員。

國泰目前的局面，令筆者想到近期播畢的日劇《半澤直樹》第二季，當中陷入困境的帝國航空情節與國泰何其相似。劇中日本政府想「拯救」私人企業帝國航空，要求多家債權人銀行將給予帝國航空的貸款撇帳七成（簡單講：當無數），作為其中一家債權人銀行職員的主角半澤直樹帶頭反對，原因之一固然是損害銀行利益，但另一重要原因，是接受政府援助每每可能有附帶條件；劇中帝國航空就有近百條長期虧損航線，是在政府要求下設立，接受援助便無法裁掉。那港府給予國泰援助又會否有什麼條件？

待觀望黃楚標會否承接航線

以目前情况猜想，假設真有條件，那也肯定不是「保就業」，實際是什麼，恐怕只有局內人才清楚。而從國泰昨日的一連串公布，筆者覺得有趣的是，隨着國泰港龍結束，公司的航線要用「國泰」及「快運」的品牌重新申請，同時市傳7月底才改名、內地富豪黃楚標旗下的大灣區航空很可能承接這批航線。國泰此舉動機難測，但熟悉航空業的立法會議員譚文豪就認為，這種做法有違國際慣例。

筆者認為，國泰母公司太古（0019）固然並非付不起390億元注資，「to be or not to be」才是關鍵問題，最終選擇接受港府援助這條捷徑，太古與國泰是否如哈姆雷特般痛苦掙扎？筆者不清楚，要國泰如《半澤》中帝國航空為被裁員工尋出路，恐怕只是奢想；至於特區政府，注資國泰說是保住香港國際樞紐，卻保不住市民飯碗，須知道政府非商業機構，豪擲數百億元，面對社會責任時卻說一句「我無份投票」，似乎很難說得過去。

政府「無份投票」也撇不清責任

至於國泰員工，由去年反送中被捲入風眼，遭不少建制立場人士批鬥，到今年初疫情爆發，大半年來無薪假、減薪，到今天更被開刀，無疑是事件中最大受害者；在此筆者希望借用《半澤》 中飾演主角妻子的女星上戶彩一番話「不用那麼努力也可以的，你已經太努力了」、「就算沒了工作，只要活下去，船到橋頭自然直」，共勉之。

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

東涌商業地流標 不足半年第二宗 業界指非單一事件 市場對非核心區商業地有戒心
東涌商業地流標 不足半年第二宗 業界指非單一事件 市場對非核心區商業地有戒心
商廈需求大跌 啟德AIRSIDE意向呎租減兩成
商廈需求大跌 啟德AIRSIDE意向呎租減兩成
裁員之後 國泰空姐減價沽海堤灣畔
裁員之後 國泰空姐減價沽海堤灣畔
「紅二代」入市 喬石之子1628萬購會景閣高層
「紅二代」入市 喬石之子1628萬購會景閣高層
名日‧九肚山洋房891呎起 細絕同區
名日‧九肚山洋房891呎起 細絕同區
螞蟻上市獲批 阿里認購逾四成A股 AH發行量相同 馬雲等合伙人將持四成
螞蟻上市獲批 阿里認購逾四成A股 AH發行量相同 馬雲等合伙人將持四成
藥明巨諾今起招股12020元入場
藥明巨諾今起招股12020元入場
聯通上季多賺逾一成 績前偷步炒起
聯通上季多賺逾一成 績前偷步炒起
藥明生物盈測進取 股價曾飈16%
藥明生物盈測進取 股價曾飈16%
陽光出租率按季跌10個百分點
陽光出租率按季跌10個百分點
劉鶴料全年GDP正增長 人幣兩年高 人行行長易綱：盡可能實施正常貨幣政策
劉鶴料全年GDP正增長 人幣兩年高 人行行長易綱：盡可能實施正常貨幣政策
許正宇：金發局小組研數字人民幣機遇
許正宇：金發局小組研數字人民幣機遇
債券通推境外債發行系統
債券通推境外債發行系統
「人人車」傳1萬元售港業務
「人人車」傳1萬元售港業務
港UNIQLO歷15年起跌 不憂疫情影響 今年大中華復蘇較快 年增百舖目標不變
港UNIQLO歷15年起跌 不憂疫情影響 今年大中華復蘇較快 年增百舖目標不變
宅生活衍生新消費模式 港澳網店會員破百萬
宅生活衍生新消費模式 港澳網店會員破百萬
Netflix付費戶增長遠遜預期 北美新訂戶大減 股價早段跌逾6％
Netflix付費戶增長遠遜預期 北美新訂戶大減 股價早段跌逾6％
Google捲反壟斷訴訟 與蘋果獨家協議關鍵
Google捲反壟斷訴訟 與蘋果獨家協議關鍵
PayPal拓加密貨幣 供2600萬零售商支付
PayPal拓加密貨幣 供2600萬零售商支付
劉思明：舊經濟股獲青睞 裕元破橫行區
劉思明：舊經濟股獲青睞 裕元破橫行區
技術取勝：國泰料難升穿約6.4元
技術取勝：國泰料難升穿約6.4元
網上情緣騙案人均失4100元 電子支付受騙比例13％
網上情緣騙案人均失4100元 電子支付受騙比例13％
劉曉明轉Tweet加tag 匯控迎曙光
劉曉明轉Tweet加tag 匯控迎曙光
劉思明：國指持續好轉 聯通偷步炒高
劉思明：國指持續好轉 聯通偷步炒高
周顯：深圳不會取代香港
周顯：深圳不會取代香港
湯文亮：財仔看中美問題
湯文亮：財仔看中美問題
大灣區車位供不應求 具升值潛力 曹景昌：佛山50萬人幣入場 充電車位看高一線
大灣區車位供不應求 具升值潛力 曹景昌：佛山50萬人幣入場 充電車位看高一線
灣區須知：內地車位分3大類
灣區須知：內地車位分3大類
宋立功：桂山島填海快成本效益高 勝明日大嶼
宋立功：桂山島填海快成本效益高 勝明日大嶼
倡造地後公私營回歸六四比
倡造地後公私營回歸六四比