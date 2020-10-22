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Google捲反壟斷訴訟 與蘋果獨家協議關鍵

【明報專訊】美國司法部向Alphabet子公司Google提出反壟斷訴訟，案中的關鍵在於Google與蘋果達成的獨家合作協議，讓Google成為蘋果瀏覽器Safari的預設搜尋引擎。司法部稱，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）與Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）曾在2018年會面，商討如何合作增加網絡搜尋收入。今次訴訟可能同時影響兩大科技巨擘的主要收入來源。訴訟文件稱，Google內部形容，若失去蘋果設備的默認搜索引擎地位，Google的形勢將響起「紅色警報」（Code Red）。但Google表示，對此用語並不知情，預計訴訟將持續數年。訴訟無礙兩家公司股價早段向上。

兩巨擘高層曾會面 洽聯手增加收入

Google透過蘋果iPhone帶來搜索流量。當iPhone用戶輸入字詞進行搜尋，會自動獲得Google的搜索結果及相關廣告。《華爾街日報》指出，由於預設搜尋引擎問題在訴訟佔據重要位置，司法部無疑會採取干預。

訴訟文件指出，蘋果的一名高層，兩年前與另一名Google高層商討在搜尋引擎方面合作，雙方期望「兩家公司能像一家公司那樣運作」，儘管訴訟文件沒有直接提及庫克及皮查伊的名字。訴訟文件預計，這項合作的價值，相當於蘋果年利潤的15%至20%。這意味Google向蘋果支付高達110億美元，相當於Alphabet年利潤的三分之一。蘋果設備帶來的搜索量，合計佔Google搜索量一半。

被指期望「兩公司像一公司那樣運作」

Google稱，這訴訟對消費者毫無益處，反而會人為地幫助低質量的搜索選項，推高手機價格，讓消費者更難獲取想要的搜尋服務。沃克稱與蘋果的合作，無異於許多公司用於分銷軟件的協議。

司法部則表示，在蘋果生態系統佔據重要位置，可剝奪市場競爭。在司法部把蘋果納入訴訟範圍前，美國眾議院一份針對科技巨企反競爭行為調查報告，指控蘋果濫用對iPhone生態系統的控制權，損害競爭。

Bernstein分析師指出，Google向蘋果支付重金，部分原因是為了打擊微軟的搜尋引擎Bing。後者的全球市佔率約7%，而Google達88%。面對各種批評，Google一貫辯稱，其服務通常以很低的價格，甚至免費給消費者使用，削弱了傳統的壟斷觀點，就是當個別服務獨大，消費者將支付更高價格。若Google敗訴，法院將下令其改變部分營運方式，為競爭對手創造機會。美國多個州的總檢察長目前也準備向Google提出反壟斷訴訟。

（綜合報道）

[國際金融]

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